أحمد حمدي: الدوافع والمساندة الجماهيرية وراء تصدر الزمالك للدوري

أكد أحمد حمدي، حارس مرمى الأنصار السعودي السابق، أن الدوافع والتحضير النفسي، إلى جانب المساندة الجماهيرية، كان لها تأثير كبير في تصدر الزمالك لجدول ترتيب الدوري الممتاز، مشيرًا إلى ضرورة أن تعمل إدارة بيراميدز على خلق دوافع جديدة لانتشال الفريق من كبوته الحالية.



وقال أحمد حمدي، خلال مقابلة مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «من الإيجابيات وجود أكثر من فريق في مرحلة الحسم، وهو ما يضفي قوة كبيرة على مسابقة الدوري، كما نرى في الدوريات الأوروبية والدوري السعودي».

وأضاف: «يجب أن تتحول الأندية الاستثمارية تدريجيًا إلى أندية جماهيرية».

وتابع: «على إدارة بيراميدز خلق دوافع جديدة لدى اللاعبين، خاصة بعد الخروج من المنافسات الأفريقية، فالمباريات الكبرى هي التي تعيد الفريق إلى المنافسة. وفي حال فقدان المركز الثاني، لن يشارك الفريق في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، لذا يجب أن يكون الهدف واضحًا، سواء التتويج باللقب أو الحفاظ على الوصافة».



وواصل: «بيراميدز يمتلك القدرة على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق نتائج إيجابية، لكن أي تعثر جديد قد يخرجه من سباق اللقب والمركز الثاني».

وأشار: «الدوافع والمساندة الجماهيرية التي يلقاها لاعبو الزمالك أحدثت فارقًا كبيرًا ومنحتهم دفعة معنوية قوية، إلى جانب حضور رموز النادي في المباريات، وهو ما انعكس إيجابيًا على اللاعبين، خاصة الشباب، فضلًا عن وصول الفريق إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية».



وأكد: «التحضير النفسي للاعبي الزمالك سيكون عاملًا حاسمًا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام إنبي».



واختتم: «مهند لاشين لاعب مميز وقدم أرقامًا لافتة هذا الموسم مع بيراميدز، ما يجعله مستحقًا للتواجد في منتخب مصر، كما يُعد فيستون ماييلي من أبرز المهاجمين في الدوري المصري، بفضل قوته البدنية وقدرته الكبيرة على التسجيل من أنصاف الفرص».