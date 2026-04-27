بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فريق بيراميدز بات بعيدًا عن المنافسة على لقب الدوري المصري، مشيرًا إلى ترجيحه كفة الأهلي في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"بيراميدز خارج المنافسة على الدوري، وأتوقع فوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد".

وأضاف: "مباريات بيراميدز أمام الأهلي تختلف عن مواجهاته ضد الزمالك، ودائمًا ما يُقال إن بيراميدز يسهل مبارياته أمام الزمالك".

وتابع:" إنبي سيخوض المباراة بقوة كبيرة من أجل عرقلة الزمالك، خاصة بعد فوزه في لقاء الدور الأول، وهيلعب "بغل" من أجل عرقلته لصالح الأهلي".

وأوضح:" على لاعبي الزمالك الدخول بقوة منذ بداية المباراة من أجل تحقيق الفوز وعدم ترك الفرصة لإنبي، وأتوقع عدم مشاركة شيكوبانزا بشكل أساسي في مباراة الزمالك أمام إنبي".