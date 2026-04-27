مكافأة خاصة لتحفيز لاعبي الزمالك قبل مواجهة إنبي

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تحركات جديدة من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة اليوم أمام إنبي، ضمن منافسات المرحلة الحاسمة من الدوري.

وأوضح أن الإدارة تسعى لرفع الروح المعنوية لدى اللاعبين من خلال تقديم حوافز مالية إضافية، في إطار خطة دعم الفريق لتحقيق الانتصارات والاستمرار في المنافسة على اللقب.

لائحة مالية مستمرة مع حوافز إضافية

أشار الغندور إلى أن الزمالك يمتلك بالفعل لائحة مالية واضحة يتم تطبيقها عقب كل فوز، حيث يحصل اللاعبون على مكافآت محددة وفقًا للنتائج.

إلا أن الإدارة قررت هذه المرة تقديم حافز استثنائي، يتمثل في زيادة قيمة المكافأة في حال تحقيق الفوز على إنبي وحصد الثلاث نقاط. ويأتي ذلك في ظل أهمية المباراة وتأثيرها المباشر على ترتيب الفريق في جدول الدوري.

أهمية المباراة في مشوار المنافسة

تُعد مواجهة إنبي من المباريات المهمة التي لا تقبل فقدان النقاط، خاصة مع اشتعال المنافسة في مرحلة التتويج. ويسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ خطوة تحفيزية إضافية لدعم اللاعبين نفسيًا قبل اللقاء.