قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي اليوم في الدوري المصري

يستعد فريقا الأهلي وبيراميدز لخوض مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

 وتأتي هذه المباراة في إطار الجولة الرابعة من مجموعة التتويج، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرًا لأهميتها في تحديد ملامح المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل فريق بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة، متساويًا مع الأهلي الذي يأتي في المركز الثالث بنفس الرصيد، ما يزيد من حدة المنافسة بينهما، حيث تمثل المباراة فرصة مباشرة لحسم الصراع بين الفريقين والتقدم خطوة نحو القمة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

من المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني لبيراميدز على تشكيل متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية.

 في حراسة المرمى يتواجد أحمد الشناوي، بينما يقود خط الدفاع كل من أسامة جلال، محمود مرعي، محمد حمدي، ومحمد الشيبي.

وفي خط الوسط، يتواجد الثلاثي مهند لاشين، حامد حمدان، وناصر ماهر، مع دعم هجومي من وليد الكرتي العائد من الإصابة، إلى جانب محمود زلاكة.

 أما في خط الهجوم، فيقود الكونغولي فيستون مايلي هجوم الفريق، في محاولة لاختراق دفاع الأهلي وحسم اللقاء.

طموحات الفريقين قبل المواجهة

يسعى كل من الأهلي وبيراميدز لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، خاصة في ظل تقارب النقاط بينهما، وهو ما يجعل المباراة بمثابة مواجهة مصيرية في سباق المنافسة على لقب الدوري. ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وأداءً قويًا من كلا الجانبين

بيراميدز الأهلي أخبار الأهلي دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد