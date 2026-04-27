أحمد عادل: شخصية الأهلي تظهر تحت الضغط.. والأقرب للفوز أمام بيراميدز

أعرب أحمد عادل نجم الأهلي الأسبق، عن سعادته بالمنافسة القوية على لقب الدوري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، مؤكدًا أن الصراع الحالي أضفى أجواءً حماسية كبيرة في الشارع المصري بين الجماهير.

أشار عادل خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن المنافسة لن تُحسم بسهولة، متوقعًا استمرارها حتى الجولات الأخيرة، على أن يحسمها الفريق الأكثر جاهزية واستقرارًا فنيًا.

أكد أحمد عادل أن الأهلي يمتلك القدرة على تحقيق الفوز أمام بيراميدز، مستشهدًا بهدف طاهر محمد طاهر القاتل في شباك سموحة بالدقيقة 90، والذي يعكس شخصية الفريق في الأوقات الحاسمة، لافتًا إلى إمكانية الدفع به كمهاجم أساسي في اللقاء المرتقب.

أضاف أن الأهلي اعتاد الظهور بقوة تحت الضغط، وهو ما يجعله مطمئنًا قبل المواجهة رغم صعوبتها، خاصة أن بيراميدز يمتلك دوافع كبيرة وعناصر مميزة إلى جانب دعم إداري واضح.

أوضح أن دوافع الأهلي تبدو أكبر في هذه المرحلة، متوقعًا مباراة قوية ومليئة بالحماس، لكنه حذر من أن التعادل قد يكون نتيجة سلبية للطرفين في سباق المنافسة على اللقب.

وتطرق إلى موقف الزمالك، مؤكدًا أن الفريق وصل لهذه المرحلة بسبب عدم التعرض لضغوط كبيرة في الفترات الماضية، لكنه أكد تأثره مع تصاعد المنافسة، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض قد يفقد بعض النقاط مع اقتراب نهاية الموسم.