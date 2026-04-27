قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو تحت الضغط.. اتهامات بالبحث عن كبش فداء بعد إخفاقات لبنان وإيران
جيش الاحتلال ينذر بإخلاء 7 قرى لبنانية شمال نهر الليطاني
حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق
محمود محيي الدين: أداء مصر الاقتصادي مشرف رغم التحديات العالمية
جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة آخرين في معارك بجنوب لبنان
حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد تحذر من أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري
لقاء مرتقب بين بوتين ووزير الخارجية الإيراني في موسكو اليوم
كيف دخل المسلح الحفل؟.. تفاصيل حادث إطلاق النار على ترامب
الأبواب مغلقة.. إعلامية تكشف تفاصيل استهداف ترامب بالبيت الأبيض
اليابان.. زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب جزيرة هوكايدو الشمالية
لماذا حذر رسول الله من النظر إلى المرآة خاصة في الليل؟.. انتبه
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى جديدة بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ضياء السيد: طاهر الأفضل لقيادة هجوم الأهلي.. وبيراميدز سيتأثر بالغيابات

ميرنا محمود

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن نتائج المباريات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد بطل الدوري المصري هذا الموسم.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC":"نتائج مباريات الغد ستحدد بشكل كبير ملامح بطل الدوري، خاصة أن المواجهات المباشرة بين الفرق المنافسة هي العامل الأهم في حسم اللقب".

وأكد أن مرحلة الحسم لا تحتمل إراحة اللاعبين، موضحًا:"في هذه المرحلة لا يوجد شيء اسمه إراحة لاعبين من أجل مباراة أخرى، والزمالك يجب أن يخوض مواجهة إنبي بكل قوته دون التفكير في مباراة الأهلي، لأن الفوز هو الأهم الآن".

وتابع:"الخوف من إيقاف أي لاعب قبل مباراة القمة لا يجب أن يؤثر على قرارات الجهاز الفني، وإراحة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي سيكون قرارًا غير صحيح".

وعن غيابات الأهلي، قال:"نحن في مرحلة الحسم، وأي لاعب يشارك يجب أن يمتلك الرغبة في الفوز والقتال داخل الملعب".

وأشار إلى أن أحمد نبيل "كوكا" هو الأنسب لتعويض غياب يوسف بلعمري أمام بيراميدز، مضيفًا:"كوكا جاهز ولن يتأثر الفريق بغياب بلعمري، الذي يعد لاعبًا جيدًا، لكن مشاكله الدفاعية ليست مسؤوليته وحده بل تتعلق بالتنظيم الفني".

وأوضح توقعاته للتشكيل، قائلًا:"بنسبة كبيرة، سيعتمد الأهلي على طاهر محمد طاهر في مركز المهاجم أمام بيراميدز، ومروان عثمان ليس مهاجمًا صريحًا بل جناح".

وأشاد بأداء طاهر، مضيفًا:"طاهر يتميز بحسن التمركز والتحرك خلف المدافعين، وظهر ذلك بوضوح في مباراة سموحة عندما سجل هدفًا مميزًا".

وفيما يخص الدفاع، قال:"الثنائي هادي رياض وياسر إبراهيم هما الأفضل لقيادة خط الدفاع، مع تواجد ثلاثي الوسط ديانج ومروان عطية وإمام عاشور، وزيزو وتريزيجيه على الأطراف".

واختتم تصريحاته قائلًا:"مباراة الأهلي وبيراميدز صعبة ولا يمكن التنبؤ بنتيجتها، لكنني أتمنى فوز الأهلي، خاصة أن بيراميدز سيتأثر ببعض الغيابات، رغم امتلاكه عناصر قوية".

ضياء السيد بطل الدوري المصري الدوري محمد شبانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد