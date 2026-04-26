غيابات تضرب منتخب مصر قبل المونديال.. 10 نجوم خارج الحسابات

تلقى منتخب مصر ضربة قوية قبل انطلاق منافسات كأس العالم، بعد تأكد غياب عدد من اللاعبين البارزين عن قائمة “الفراعنة”، ما بين إصابات قوية وقرارات فنية من الجهاز الفني، في ظل سعي المنتخب لتجهيز قائمة قادرة على المنافسة بأفضل شكل ممكن.

وشهدت القائمة استبعاد كل من أحمد عيد وعمرو الجزار وأحمد رمضان “بيكهام” ومروان عثمان، وذلك لأسباب فنية.

وعلى صعيد الإصابات، تلقى المنتخب صدمة كبيرة بعد إصابة الثنائي محمد حمدي، ظهير بيراميدز، وإسلام عيسى، لاعب سيراميكا كليوباترا، بقطع في الرباط الصليبي، وهي من الإصابات التي تحتاج لفترة تأهيل طويلة، ما أدى إلى تأكد غيابهما عن البطولة.

كما تعرض مصطفى فتحي، نجم بيراميدز، لكسر في عظمة الترقوة، ليخرج هو الآخر من حسابات الجهاز الفني.

في السياق ذاته، تضاءلت فرص انضمام صلاح محسن، مهاجم المصري البورسعيدي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، حيث يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي، إلا أن ضيق الوقت يقلل من فرص لحاقه بالمونديال.

كما شملت قائمة الغيابات في مركز حراسة المرمى كلًا من محمد صبحي، حارس الزمالك، وأحمد الشناوي، حارس بيراميدز، حيث فضل الجهاز الفني الاعتماد على خيارات أخرى في هذا المركز، وفقًا لوجهة نظره الفنية.

ويعمل الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية على حسم القائمة النهائية، في ظل هذه الغيابات المؤثرة، مع التركيز على اختيار عناصر جاهزة بدنيًا وفنيًا، قادرة على تمثيل المنتخب بصورة مشرفة في المحفل العالمي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة إعلان القائمة الرسمية، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل الآمال المعقودة على المنتخب لتحقيق ظهور قوي في البطولة.