محمود أبو الدهب: الأهلي كعبه عالي على الزمالك.. والأبيض بيكسب بدعاء الجمهور

تحدث محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، عن مباراتي الاهلي وبيراميدز والزمالك وإنبي في الدوري المصري.



وقال ابو الدهب في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الزمالك بيكسب دلوقتي بحاجتين بركة ربنا والجمهور.



وأضاف: بيزيرا افضل محترف دلوقتي.. لاعيبة بيراميدز بيلعبوا تراي ماتش مع بعض وبيقضوها عشان ياخدوا فلوس.

وتابع: لاعبو بيراميدز كانوا يلعبون بلا حمية امام الزمالك .. ويهمهم الفوز علي الأهلي فقط.

وواصل: الزمالك يفتقد شخصية الأهلي عبر التاريخ، مهما كانت ثقة الجماهير في اللاعبين .. الزمالك لا يثق في امكانياته أمام الاهلي.

واختتم : الدوري اهلاوي وواثق من فوز الاهلي علي بيراميدز والزمالك.