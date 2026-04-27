بنتايج يعود للزمالك بديلا أمام إنبي.. ومعتمد يجهزه للقمة

قال الإعلامي جمال الغندور إن معتمد جمال المدير الفني لفريق نادي الزمالك يدرس إبقاء محمود بنتايج على مقاعد البدلاء خلال لقاء إنبي المقرر له اليوم الاثنين ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري.

وتابع الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور أن هذه الفكرة جاءت بسبب عودة اللاعب من إصابة في العضلة الضامة والتي تسببت في غيابه عن مباراة بيراميدز الماضية ، حيث يفضل الجهاز الفني منحه دقائق تدريجية خلال المباراة بدلًا من الدفع به أساسيًا، لتجهيزه بشكل أفضل قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي يوم 1 مايو المقبل.