قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو السكان إلى التوجه لأماكن آمنة
الجيش الكويتي يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية
ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية
أمريكا تعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق
دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب البركة والرزق
ضربة للمتهربين من النفقة.. بروتوكول جديد لـ "الاستعلام اللحظي" عن ممتلكات المدعى عليهم
سبب وقف القيد.. إبراهيم عبدالجواد يكشف تفاصيل أزمة عمر فرج مع الزمالك
سنتكوم: لا إصابات ولا أضرار في السفن الحربية الأمريكية
الجيش الأمريكي: الغارات على إيران استهدفت قدرات مراقبة واتصالات ودفاع جوي
استعداداً لمواجهة بلجيكا.. منتخب مصر يواصل تدريباته بملعب جوانزاجا
وجهة نظر.. الغندور يثير الجدل بمقارنة بدنية بين عبد الله السعيد ومحمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترامب يقرع طبول الحرب ضد إيران من جديد.. ضربات متتالية وثمن باهظ ينتظر طهران

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أحمد العيسوي

في تطور جديد ينذر بمزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، معلنًا أن إدارته تدرس تنفيذ ضربات إضافية تستهدف البنية التحتية الإيرانية، في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية والتجاذبات السياسية بين البلدين. وتأتي هذه التصريحات وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تؤثر على أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
 

ترامب: إيران أضاعت فرصة التفاوض

وخلال مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز، أكد ترامب أن طهران تأخرت كثيرًا في التوصل إلى اتفاق كان يمكن أن يحقق لها مكاسب كبيرة، معتبرًا أن هذا التأخير ستكون له عواقب باهظة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه بات قريبًا من إصدار أوامر بتنفيذ ضربات جديدة تستهدف منشآت حيوية داخل إيران، من بينها محطات توليد الكهرباء والجسور، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في زيادة الضغط على القيادة الإيرانية.

كما اتهم ترامب إيران باستغلال الولايات المتحدة خلال جولات التفاوض السابقة، معتبرًا أن الجانب الإيراني لم يُظهر الجدية المطلوبة للوصول إلى تفاهمات تنهي الأزمة المتصاعدة.

منشور ناري على "تروث سوشيال"

التصريحات جاءت بعد ساعات من نشر ترامب رسالة حادة عبر منصة "تروث سوشيال"، توعد فيها إيران برد قوي عقب إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز.

وقال ترامب في منشوره إن إيران "تأخرت كثيرًا في التفاوض"، مضيفًا أن الجيش الإيراني يعيش حالة من الفوضى وأن قدراته العسكرية تعرضت لضربات مؤثرة خلال الفترة الماضية.

كما استخدم الرئيس الأمريكي لغة هجومية شديدة، مؤكدًا أن طهران لم تعد تمتلك سوى الخطابات والتصريحات، في حين تواجه خسائر متزايدة على الأرض.

تبادل للضربات العسكرية

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت، مساء الثلاثاء، ضربات وصفتها بالدفاعية ضد أهداف إيرانية، وذلك ردًا على حادث إسقاط المروحية الأمريكية.

وفي المقابل، ردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في البحرين والأردن والكويت، مما أدى إلى رفع مستوى التوتر الإقليمي إلى درجات غير مسبوقة.

ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار هذه الضربات المتبادلة إلى توسيع دائرة الصراع لتشمل أطرافًا أخرى في المنطقة، خاصة مع تزايد التحركات العسكرية في الخليج.

فرصة أخيرة قبل استمرار القصف

ورغم التصعيد الحاد، أشار ترامب إلى وجود نافذة محدودة للحل السياسي، موضحًا أن مسؤولين إيرانيين كبارًا تواصلوا معه وطلبوا وقف العمليات العسكرية الأخيرة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن القصف الأمريكي قد يتوقف قريبًا إذا تم التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن العمليات العسكرية ستستمر خلال الساعات المقبلة إذا لم يتم إحراز تقدم ملموس على المسار الدبلوماسي.

وكشف مراسل فوكس نيوز، تري ينجست، أنه تحدث مع ترامب أثناء وجوده في غرفة العمليات إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، حيث وصف الرئيس الأمريكي الوضع الحالي بأنه يمثل "أكثر اتفاق لوقف إطلاق النار تعرض للانتهاك في تاريخ العالم".


 

في ظل تبادل الرسائل العسكرية والسياسية بين واشنطن وطهران، تبدو المنطقة أمام مفترق طرق حاسم؛ فإما أن تنجح الاتصالات الدبلوماسية في احتواء الأزمة وفتح باب التفاهمات، أو أن تتجه الأمور نحو مرحلة أكثر خطورة من المواجهة المباشرة.

طهران دونالد ترامب إيران الولايات المتحدة البحرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

الدولار و الجنيه

عقب ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-6-2026

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الطالبة نور

أدهشت الجميع.. الطالبة نور تخطف القلوب بمحاكاتها الرائعة للشيخ المنشاوي

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين تشيد بالمرأة المصرية: جدعة ومختلفة عن نساء العالم

الكركديه

رخيص ولذيذ .. ماذا يحدث عند تناول الكركديه فى الصيف؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

فستان بينك.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة
نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة
نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

جمال وأنوثة.. بوسي تثير الجدل بفستان جريء صيفي

بوسي
بوسي
بوسي

قفزة قوية لصادرات السيارات الصينية.. والمركبات الكهربائية تقود النمو العالمي

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد