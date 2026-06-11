تعاون بين الجيزة وجهاز 6 أكتوبر للتعامل مع الكلاب الضالة .. تنفيذ برامج للتعقيم والتطعيم وفق أحدث الأساليب البيطرية

وقّعت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري بالجيزة بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر ومجلس أمناء المدينة بهدف تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومراعاة مبادئ الرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة.



ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجهات الدولة وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى الوصول إلى مستهدف "مصر خالية من السعار 2030"، من خلال تبني حلول علمية ومستدامة للتعامل مع الحيوانات الضالة والحد من مخاطرها الصحية والبيئية، وتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المنظمة لحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تطبيق حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة، بما يسهم في حماية الصحة العامة .

لافتا أن البروتوكول يتضمن تنفيذ برامج للتعقيم والتطعيم وفقًا لأحدث الأساليب البيطرية المعتمدة ويمثل نموذجًا للتعاون والتكامل بين الجهات المعنية من خلال تنفيذ برامج التعقيم والتطعيم وفق أحدث الأساليب البيطرية المعتمدة بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على سلامة المواطنين ويراعي مبادئ الرفق بالحيوان

مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لتطوير منظومة التعامل مع الحيوانات الضالة بما يتوافق مع التشريعات المنظمة ورؤية الدولة لتحقيق مستهدف "مصر خالية من السعار 2030".

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة والمهندس نادر السيد زعفر رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، والمهندس محمد فوزي رئيس مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر .

حيث أكد الحضور أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ بنود البروتوكول وتحقيق أهدافه في الحد من انتشار الكلاب الضالة ومكافحة مرض السعار، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وتحقيق التوازن البيئي وفق الأسس العلمية والتشريعات المنظمة في هذا الشأن.