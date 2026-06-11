قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منصة «مصر الرقمية» تحقق طفرة في المعاملات والخدمات الحكومية | انفوجراف
رئيس صحة النواب: ميزانية الدولة لاتتحمل زيادة رواتب الأطباء.. وأقترح منحهم تسهيلات ضريبية
«شوبير» يشيد بنجوم الأربعين في المونديال: لماذا لا نرى المزيد منهم في مصر؟
السعودية تُدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
آباء يعانون من تأنيب الضمير.. خبير تربوي يؤكد: لاتوجد طريقة مثالية أو قاعدة ثابتة لتربية الأبناء|فيديو
القبض على القائمين على 9 شركات إلحاق العمالة بالخارج
بعد تخرجها من الثانوية.. ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بطموحها المستقبلي
معلومات الوزراء: آسيا مركز عالمي لتجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
حلا الترك تكشف حقيقة سجنها لوالدتها
وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
"الخارجية الكويتية": تكرار الاعتداءات الإيرانية السافرة يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا لن تقبل به
وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعاون بين الجيزة وجهاز 6 أكتوبر للتعامل مع الكلاب الضالة .. تنفيذ برامج للتعقيم والتطعيم وفق أحدث الأساليب البيطرية

الدكتور محمد فارس مديرية الطب البيطري بالجيزة
الدكتور محمد فارس مديرية الطب البيطري بالجيزة
أحمد زهران

وقّعت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري بالجيزة بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر ومجلس أمناء المدينة بهدف تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين ومراعاة مبادئ الرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة.


ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجهات الدولة وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى الوصول إلى مستهدف "مصر خالية من السعار 2030"، من خلال تبني حلول علمية ومستدامة للتعامل مع الحيوانات الضالة والحد من مخاطرها الصحية والبيئية، وتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المنظمة لحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تطبيق حلول علمية ومستدامة للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة، بما يسهم في حماية الصحة العامة .
لافتا أن البروتوكول يتضمن تنفيذ برامج للتعقيم والتطعيم وفقًا لأحدث الأساليب البيطرية المعتمدة ويمثل نموذجًا للتعاون والتكامل بين الجهات المعنية من خلال تنفيذ برامج التعقيم والتطعيم وفق أحدث الأساليب البيطرية المعتمدة بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على سلامة المواطنين ويراعي مبادئ الرفق بالحيوان
مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لتطوير منظومة التعامل مع الحيوانات الضالة بما يتوافق مع التشريعات المنظمة ورؤية الدولة لتحقيق مستهدف "مصر خالية من السعار 2030".
وشهد توقيع البروتوكول الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة والمهندس نادر السيد زعفر رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، والمهندس محمد فوزي رئيس مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر . 
حيث أكد الحضور أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ بنود البروتوكول وتحقيق أهدافه في الحد من انتشار الكلاب الضالة ومكافحة مرض السعار، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وتحقيق التوازن البيئي وفق الأسس العلمية والتشريعات المنظمة في هذا الشأن.

محافظة الجيزة الجب البيطري الكلاب الضالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

ترشيحاتنا

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

صورة أرشيفية

السعادة ليست في الرصيد.. دراسة صادمة تكشف نتائج تغير قناعتك

الطالبة نور

أدهشت الجميع.. الطالبة نور تخطف القلوب بمحاكاتها الرائعة للشيخ المنشاوي

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد