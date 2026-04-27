تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في الدوري المصري

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين الفريقين نظرًا لتقارب مستواهما الفني ورغبتهما في حصد النقاط الثلاث.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف. ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقعهما في جدول الترتيب، خاصة في ظل اشتعال المنافسة على اللقب هذا الموسم.

بيراميدز يسعى لتصحيح المسار

يعاني بيراميدز من تراجع نسبي بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدف دون رد، وهو ما أدى إلى اتساع الفارق مع المتصدر إلى خمس نقاط. لذلك، يدخل الفريق المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز” من أجل العودة إلى المنافسة بقوة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

استقر المدير الفني على التشكيل الأقرب لخوض اللقاء، حيث من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

• حراسة المرمى: مصطفى شوبير

• خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، كوكا

• خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان

• خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر