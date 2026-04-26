الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بلا خبرات أوروبية.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط أن الحكم الألماني دانيال شلاجر، المكلف بإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، لم يسبق له إدارة أي مباراة في دوري أبطال أوروبا أو أي مواجهة رسمية للمنتخبات.

وأضاف عبد الباسط، عبر حسابه على فيسبوك، أن شلاجر سبق له التواجد حكمًا رابعًا في مباراة الأهلي وبيراميدز التي انتهت بفوز الأهلي بهدف سجله وسام أبو علي.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب اليوم الأحد استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غداً الاثنين بالجولة الرابعة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء غداً الاثنين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

نظام بطولة الدوري الممتاز

تقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.

فيما تضم المجموعة الثانية المتنافسة على البقاء في مسابقة الدوري 14 فريقًا بداية من المركز الثامن، وحتى الـ21، وهي: زد ـ وادي دجلة ـ الجونة ـ البنك الأهلي ـ بتروجت ـ مودرن سبورت ـ طلائع الجيش ـ الاتحاد السكندري ـ غزل المحلة ـ المقاولون العرب ـ حرس الحدود ـ كهرباء الإسماعيلية ـ فاركو ـ الإسماعيلي.

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52
سيناء أمان 2026
عملية جراحية
هانى خايفة وزوجته رنا حسانين
