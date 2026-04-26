أحمد حسن: أفشة يعود للأهلي بعد نهاية الإعارة.. والمدرب الجديد يحسم مصيره

أثار أحمد حسن الجدل بتصريحات جديدة حول مستقبل لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، بعد انتهاء فترة إعارته.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “أفشة سيعود للأهلي بعد نهاية إعارته في الاتحاد.. والمدرب الجديد سيحسم مصيره”.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء غدٍ الإثنين، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالبطولة.

وتبث قناة أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز ، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نجوم الكرة المصرية

وتترقب الجماهير مباراة الأهلي وبيراميدز بشغف كبير، نظراً لأهميتها في تحديد مسار الصراع على لقب الدوري الممتاز، مع توقع أحداث نارية وندية عالية بين الفريقين، التي يعول عليها الكثيرون لفرض السيطرة على جدول ترتيب البطولة وتأكيد رغبة كلاهما في الفوز والحصول على النقاط الثلاث.