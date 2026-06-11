الذهب الأصفر يملأ الصوامع.. الغربية تتجاوز 210 آلاف طن قمح وسط انتظام عمليات التوريد ومتابعة ميدانية مستمرة

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، سير أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026، وذلك من خلال المتابعة اليومية لحركة الاستلام داخل الشون والصوامع ومراكز التجميع المعتمدة على مستوى المحافظة، للتأكد من انتظام عمليات التوريد وتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن إجمالي الكميات الموردة منذ انطلاق الموسم بلغ 210,484.493 طنًا من القمح المحلي، مؤكدًا أن معدلات التوريد تسير بصورة منتظمة وفق المستهدف، في ظل التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الاستلام وتيسير الإجراءات أمام الموردين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع أعمال التوريد على مدار الساعة وتحرص على توفير السعات التخزينية المناسبة والحفاظ على جودة المحصول وفق الاشتراطات المعتمدة.

توريد الاقماح

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها لضمان نجاح الموسم وتحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المزارعين والجهات المعنية، والذي أسهم في انتظام المنظومة وتحقيق نتائج إيجابية تعزز من جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.