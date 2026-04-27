اشتهر بالبطاقات الحمراء .. من هو الألماني دانيال شلاجر حكم قمة الأهلي وبيراميدز ؟

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم إلى استاد القاهرة الدولي حيث يلتقي الأهلي مع بيراميدز في مواجهة من العيار الثقيل ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري الممتاز في مباراة تحمل ملامح الحسم المبكر لمصير المنافسة على اللقب.

اللقاء لا يعد مواجهة بين فريقين كبيرين فقط بل يمثل محطة مهمة في سباق القمة حيث لا مجال لفقدان النقاط خاصة مع اقتراب المسابقة من خط النهاية واشتداد الصراع مع المتصدر.

طاقم أجنبي لإدارة المواجهة

في خطوة تعكس حساسية المباراة وأهميتها قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الحكم الألماني دانيال شلاجر وذلك عقب طلب رسمي من النادي الأهلي الذي تكفّل بكامل تكاليف استقدام الطاقم.

ويعاون شلاجر طاقم ألماني متكامل في إطار توجه واضح لضمان أقصى درجات الحياد وتقليل الجدل التحكيمي في مواجهة يُتوقع أن تكون مشحونة فنيًا وجماهيريًا.

حكم لا يعرف المجاملة

يدخل الحكم الألماني اللقاء بسجل تحكيمي يعكس شخصية حازمة داخل المستطيل الأخضر حيث تشير أرقامه خلال الموسم الحالي إلى ميل واضح للصرامة في تطبيق القانون.

ففي 24 مباراة أدارها هذا الموسم بمختلف المسابقات أشهر 9 بطاقات حمراء و109 بطاقات صفراء إلى جانب احتساب 5 ركلات جزاء وهي أرقام تكشف عن حكم لا يتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة ولا يسمح بتجاوز الخطوط داخل الملعب.

هذه المؤشرات تضع اللاعبين أمام اختبار انضباطي صعب خاصة في مباراة يغلب عليها الطابع البدني والضغط العصبي المرتفع.

خبرة أوروبية وحضور سابق في القاهرة

يبلغ شلاجر 37 عامًا وينتمي إلى جيل الحكام الذين فرضوا أنفسهم تدريجيًا في الكرة الألمانية حيث بدأ مسيرته الاحترافية مبكرًا قبل أن يسجل ظهوره في الدوري الألماني " البوندسليجا " عام 2018 ويواصل تطوره حتى نال الشارة الدولية في عام 2022.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها في الأجواء المصرية إذ سبق له التواجد في مباراة جمعت الأهلي وبيراميدز في موسم سابق ما يمنحه قدرًا من المعرفة بطبيعة المنافسة بين الفريقين حتى وإن كان ظهوره آنذاك في دور الحكم الرابع.

مواجهة الفرص الأخيرة

يدخل الفريقان المباراة بشعار واحد: " لا بديل عن الفوز " فالأهلي يسعى لاستعادة توازنه ومواصلة الضغط على القمة بعدما عانى من تذبذب في بعض فترات الموسم بينما يأمل بيراميدز في تعويض أي تعثر سابق والبقاء في قلب المنافسة.

وتزداد أهمية اللقاء في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة ما يجعل أي نتيجة غير الفوز بمثابة خسارة مضاعفة قد تُكلف أحد الطرفين الابتعاد عن سباق اللقب.

صراع تكتيكي مرتقب

من المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا معقدًا بين الجهازين الفنيين حيث سيحاول كل فريق فرض أسلوبه مع الحذر من استقبال هدف مبكر قد يغير مجريات اللقاء بالكامل.

الأهلي قد يميل إلى الاستحواذ والضغط العالي مستفيدًا من خبرة لاعبيه في مثل هذه المواجهات بينما قد يعتمد بيراميدز على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة مستغلًا المساحات خلف خطوط المنافس.

الجماهير تترقب

لا شك أن الجماهير ستكون حاضرة بقوة في المشهد سواء داخل المدرجات أو خلف الشاشات في ظل أهمية المباراة وتأثيرها المباشر على شكل المنافسة في الجولات المتبقية.

ومع تصاعد الضغوط سيكون العامل النفسي حاسمًا بقدر العامل الفني إذ يتعين على اللاعبين الحفاظ على تركيزهم في ظل أجواء مشحونة قد تشهد الكثير من الندية والالتحامات.