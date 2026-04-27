مؤتمر صحفي في الزمالك لإعلان تفاصيل الشراكة مع راع جديد

يعقد نادي الزمالك اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الشراكة الاستراتيجية مع الراعي الجديد للفارس الأبيض.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق توقيع عقد مع الشركة الراعية لمدة 3 سنوات قادمة لزيادة موارد النادي وتفعيل دور الرعاة الذين يرتبط معهم النادي باتفاقيات وشراكات استراتيجية باعتبارهم شركاء النجاح مع النادي.



ووصل عدد الرعاة على قميص نادي الزمالك في الموسم الحالي لـ 7 رعاة وهو ما يحدث للمرة الأولى في مشوار النادي حيث يسعى مجلس الإدارة لدعم وتنمية موارد القلعة البيضاء للاستفادة من اسم وقيمة النادي

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه إنبي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتسود حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الزمالك للحفاظ على صدارة جدول ترتيب مجموعة الدوري والأقتراب أكثر نحو تحقيق لقب البطولة.