كيف يدمر السهر الساعة البيولوجية؟.. استشاري نوم تكشف التفاصيل

كشفت الدكتورة مها يوسف، استشاري أمراض النوم، عن الأضرار الصحية الناتجة عن السهر وقلة النوم، مؤكدة أن النوم يعد من أهم العمليات الحيوية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على نشاطه وصحة أعضائه ووظائفه المختلفة.

وقالت مها يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن الجسم يعتمد على ما يُعرف بـ"الساعة البيولوجية"، وهي جزء من المخ مسؤول عن تنظيم العديد من الأنشطة الحيوية، مثل النوم ليلًا والاستيقاظ نهارًا، والشعور بالجوع في أوقات الطعام، وتنظيم العديد من وظائف الجسم الأخرى.

وأوضحت مها، أن الساعة البيولوجية تضبط نفسها وفقًا للنظام الذي يعتاد عليه الإنسان، مشيرة إلى أن النظام الطبيعي يرتبط بتعاقب الليل والنهار، حيث يبدأ الجسم في الاستعداد للنوم مع غروب الشمس، بينما تزداد هرمونات اليقظة والنشاط مع شروق الشمس.

وأضافت مها، أن السهر يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية، ويقلل من فرص الحصول على النوم العميق ونوم الأحلام، وهما المرحلتان المسؤولتان عن تجديد نشاط الجسم وخلايا المخ، موضحة أن قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على التركيز والذاكرة والقدرة الذهنية خلال ساعات النهار.

وأكدت مها أن من أبرز آثار السهر الإصابة بالعصبية وتقلبات المزاج، نتيجة عدم حصول المخ على الراحة الكافية وإفراز المواد التي تساعد الإنسان على بدء يومه بصورة طبيعية ومتوازنة.