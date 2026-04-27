أسفرت عن مقتل وزير الدفاع.. مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي والتي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع المالي وسقوط عدد من الضحايا.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع شعب وحكومة مالي في مواجهة الهجمات الإرهابية وتؤكد إدانتها لكافة الاعتداءات التي تنال من أمن واستقرار دولة مالي.

وأكدت مصر موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف وتشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها، وأن وزارة الخارجية تدعو المواطنين المصريين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية وتوخي الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم.