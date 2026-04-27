الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صافرة إسبانية تضبط إيقاع القمة.. روخاس يدير مواجهة الحسم بين الأهلي والزمالك.. من هو الحكم الإسباني وأبرز أرقامه؟

الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس
الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية بل والعربية إلى استاد القاهرة الدولي حيث تقام واحدة من أكثر المباريات حساسية وإثارة في الموسم عندما يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في قمة مرتقبة ضمن مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين وقد تكون فاصلة في سباق اللقب.

وفي خطوة تعكس حجم الحدث وأهميته أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى الحكم الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس ليكون الرجل الذي سيحمل على عاتقه مسؤولية إدارة واحدة من أكثر مباريات المنطقة سخونة جماهيريًا وفنيًا.

اختيار أجنبي

قرار الاستعانة بحكم أجنبي لم يكن مفاجئًا في ظل الحساسية الكبيرة التي تحيط بالمباراة إذ يأتي في إطار سعي اتحاد الكرة لتوفير أقصى درجات الحياد وتقليل الجدل التحكيمي المتوقع في مواجهة بهذا الحجم.

وجاء تعيين روخاس تحديدًا لما يمتلكه من خبرات أوروبية وسجل حافل في إدارة مباريات قوية إلى جانب معرفته السابقة بأجواء الكرة المصرية بعدما أدار لقاءً للأهلي هذا الموسم أمام بيراميدز والذي انتهى بفوز الأخير بثنائية نظيفة.

سيرة حكم

ينتمي روخاس إلى الجيل الجديد من الحكام الإسبان حيث ولد عام 1991 في إقليم كاستيا لا مانتشا وبدأ مسيرته التحكيمية مبكرًا قبل أن يلفت الأنظار بسرعة لافتة.

كانت انطلاقته الحقيقية في دوري الدرجة الثانية الإسباني حيث أدار مباريات حاسمة أبرزها مواجهة ملحق الصعود بين جيرونا وقرطبة عام 2016 ليحجز بعدها مقعده في دوري الأضواء الليجا عام 2017 كواحد من أصغر الحكام الذين وصلوا إلى هذه المرحلة.

ومنذ ظهوره الأول في الدوري الإسباني أثبت حضوره بثبات ليتوج لاحقًا بجائزة أفضل حكم في الليجا موسم 2020-2021 بعد أداء مميز في إدارة المباريات الكبرى.

خبرات كبيرة.. وجدالات لا تغيب

رغم مسيرته الناجحة لم تخلو تجربة الحكم الإسباني من الجدل إذ تعرض لانتقادات في بعض المباريات أبرزها مواجهة في الدوري الإسباني شهدت اعتراضات على قراراته التحكيمية.

لكن في المقابل يؤكد سجله التحكيمي امتلاكه شخصية قوية داخل الملعب حيث أدار عشرات المباريات محليًا وقاريًا وأشهر مئات البطاقات ما يعكس قدرته على فرض الانضباط في اللقاءات الساخنة.

كما أدار مؤخرًا نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وهي تجربة تعزز من جاهزيته لمباراة بحجم القمة المصرية.

حسابات معقدة قبل صافرة البداية

تزداد سخونة المشهد قبل القمة في ظل ارتباط نتائج الجولة الحالية بشكل مباشر بمصير اللقب حيث يواجه الزمالك اختبارًا صعبًا أمام إنبي بينما يصطدم الأهلي بمنافسه المباشر بيراميدز.

هذه المواجهات قد تعيد ترتيب الأوراق قبل القمة أو تزيدها تعقيدًا ما يمنح المباراة طابعًا دراميًا مضاعفًا.

حضور جماهيري كبير وتنظيم مشدد

على صعيد التنظيم تقرر حضور 40 ألف مشجع للمباراة يتم توزيعهم بالتساوي بين جماهير الفريقين في مشهد يعيد للأذهان الأجواء التاريخية للقمة.

كما تم الاتفاق على ترتيبات دقيقة لدخول الجماهير ووصول الفريقين مبكرًا إلى الملعب في إطار خطة أمنية وتنظيمية مشددة تضمن خروج المباراة بالصورة اللائقة.

