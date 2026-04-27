إسلام فؤاد: الدوري لسه في الملعب.. والأهلي عنده فرصة حقيقية للمنافسة

أكد الناقد الرياضي، إسلام فؤاد،أن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لم تُحسم حتى الآن، مشددًا على أن كل السيناريوهات لا تزال قائمة حتى الجولات الأخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "الكلام إن الدوري محسوم لـ نادي الزمالك غير صحيح، الدوري لسه في الملعب، ولسه فيه 4 ماتشات، والنادي الأهلي عنده فرص كتيرة إنه يفوز بالدوري".

وأضاف: "الفرق 5 نقط بس، ولو الأهلي فاز على الزمالك هيبقى الفرق نقطتين، ولو الزمالك تعثر في أي ماتش، والأهلي كسب 4 مباريات، يقدر ياخد الدوري".

وتابع: "لو الأهلي فاز على بيراميدز والزمالك كسب إنبي، الوضع هيفضل زي ما هو، لكن لو الزمالك وقع، الفرصة هتبقى كبيرة للأهلي إنه ينافس على الصدارة".

وأوضح: "بيراميدز عنده غيابات كتير، خصوصاً في الدفاع، وده ممكن يأثر عليه، والأهلي يقدر يستغل ده ويحقق الثلاث نقاط، والزمالك لو فاز هيبقى الأقرب للقب، لكن ده مش معناه إن الدوري انتهى، المنافسة لسه مستمرة".