إصابات وغيابات وسيدة علي الـ var.. أبرز 13 معلومة عن مباراة الأهلي وبيراميدز

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق بيراميدز فى مواجهة مرتقبة ضمن المنافسة فى المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

موعد اللقاء

تقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز فى مواجهة مرتقبة ضمن المنافسة فى المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين.

القناة الناقلة

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز في المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقعهما في جدول الترتيب، خاصة في ظل اشتعال المنافسة على اللقب هذا الموسم.

بيراميدز يسعى لتصحيح المسار

يعاني بيراميدز من تراجع نسبي بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدف دون رد، وهو ما أدى إلى اتساع الفارق مع المتصدر إلى خمس نقاط. لذلك، يدخل الفريق المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز” من أجل العودة إلى المنافسة بقوة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

استقر المدير الفني على التشكيل الأقرب لخوض اللقاء، حيث من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

• حراسة المرمى: مصطفى شوبير

• خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، كوكا

• خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان

• خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

من المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني لبيراميدز على تشكيل متوازن يجمع بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية.

في حراسة المرمى يتواجد أحمد الشناوي، بينما يقود خط الدفاع كل من أسامة جلال، محمود مرعي، محمد حمدي، ومحمد الشيبي.

وفي خط الوسط، يتواجد الثلاثي مهند لاشين، حامد حمدان، وناصر ماهر، مع دعم هجومي من وليد الكرتي العائد من الإصابة، إلى جانب محمود زلاكة.

أما في خط الهجوم، فيقود الكونغولي فيستون مايلي هجوم الفريق، في محاولة لاختراق دفاع الأهلي وحسم اللقاء.

طموحات الفريقين قبل المواجهة

يسعى كل من الأهلي وبيراميدز لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، خاصة في ظل تقارب النقاط بينهما، وهو ما يجعل المباراة بمثابة مواجهة مصيرية في سباق المنافسة على لقب الدوري. ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وأداءً قويًا من كلا الجانبين.

غيابات الأهلي

يغيب عدد من لاعبي فريق الأهلي أمام بيراميدز في الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري ومن أبرزهم محمد الشناوي بسبب الإيقاف الذي تعرض له ويفقد المارد الأحمر خدمات الظهير الأيمن كريم فؤاد بسبب الإصابة كما يغيب حسين الشحات عن مباراة بيراميدز بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء إضافة إلى الظهير الأيسر يوسف بلعمري بسبب الإصابة.

غيابات بيراميدز

يفتقد الفريق السماوي خدمات عدد من لاعبيه ومن أبرزهم مروان حمدي وأحمد سامي للإيقاف ويغيب الثنائي أحمد عاطف قطة وأسامة جلال للإصابة ومصطفي فتحي نظرا لخضوعه لعملية جراحية بعد إصابته في الترقوة.

تاريخ المواجهات

وعلى مدار الموجهات التي جمعت الفريقين في 24 مباراة حقق الأهلي الفوز على بيراميدز 11 مرة في جميع البطولات بمسماه الحالي والأسيوطي سابقا بينما حقق بيراميدز الفوز على المارد الأحمر 7 مرات وتعادلا في 6 مباريات مما أظهر تفوق واضحًا للأهلي.

حكام المباراة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، عن طاقم حكام مباراة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز علي النحو التالي:

حكم ساحة: الألماني دانيال شلاجر

مساعد أول: سفين فاشيتزكي-جونتر.

مساعد ثان: توبياس فريتسش.

حكم رابع: مارتن بيترسن.

حكم فيديو: باسكال مولر.

محكمة فيديو مساعد: كاترين رافالسكي.

عناصر الحسم في بيراميدز

استقر الكرواتي يورتشيتش علي الاستعانة بخدمات المغربي وليد الكرتي عقب تعافيه من الإصابة لاسيما وأنه يمتلك القدرات الهجومية أمام المنافس.

فيما يعتمد مدرب بيراميدز علي المغربي محمد الشيبي نجم الفريق السماوي في ظل تألقه في ‘إرسال التمريرات الخطيرة داخل الصندوق وتميزه في المساندة الهجومية لزملائه فى الخط الأمامي.

كما يعتمد يورتشيتش علي الكونغولي فيستون ماييلي رأس الحربة المميز إلي جانب الأردني عودة الفاخوري الموهبة الشابة المميزة في تهديد دفاعات النادي الأهلي ومحاولة تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الدانماركي ييس توروب مدرب القلعة الحمراء.

الأوراق الرابحة في الأهلي

تأتي أبرز أوراق الأهلي في حراسة المرمى عبر مصطفى شوبير، الذي أثبت كفاءة كبيرة في المباريات الأخيرة، ونجح في فرض نفسه كخيار موثوق، خاصة في المواجهات الكبرى التي تحتاج إلى تركيز وثبات.

وفي الدفاع، يمثل الثنائي ياسر إبراهيم وياسين مرعي عنصر الأمان، بفضل القوة البدنية والقدرة على التعامل مع الكرات العرضية، إلى جانب خبرة محمد هاني في الجبهة اليمنى.

وفي خط الوسط، يعد الثلاثي مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور من أهم نقاط القوة، لجمعهم بين الصلابة الدفاعية والقدرة على بناء اللعب، مع امتلاك عاشور ميزة التسديد وصناعة الفارق في الثلث الأخير.

وفي الخط الأمامي، يراهن الأهلي على مهارات أحمد مصطفي السيد “زيزو” وسرعة محمود حسن “تريزيجيه”، إلى جانب تحركات إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، ما يمنح الفريق حلولا هجومية متنوعة قادرة على اختراق دفاعات بيراميدز.