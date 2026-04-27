قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتفاقيتان بين السكك الحديدية ونيرك لتصنيع 500 عربة وتأسيس شركة لتشغيل ورش كوم أبو راضي

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

 شهد الفريق مهندس / كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور  حسن رداد، وزير العمل مراسم توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، وذلك بمقر مصنع الشركة في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتطوير منظومة السكك وقام بالتوقيع على الاتفاقيتين عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس / محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن شركة "نيرك المهندس أحمد المفتي العضو المنتدب .

وأكد الوزير أن توقيع الاتفاقية الأولى يأتي  في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها  صناعة مكونات ووسائل النقل لتلبية إحتياجات السوق المحلية ثم التصدير للخــارج كما يأتي في إطار  الإستفادة من حجم وعدد المشروعات الضخمة التي تنفذ في قطاعات النقل المختلفة وإستغلالها لتخدم وتساعد في تحقيق هذا الهدف وهو توطين الصناعة وإكتساب الخبرات التصنيعية التي تؤهل المنتج المصنع بمصر لمنافسة المنتجات المستوردة من حيث الجودة ، والسعي للتصدير بعد ذلك ، مضيفاً أننا بالفعل نسير بخطى ثابتة وواضحة في هذا الإتجاه 

مضيفا أن الاتفاقية الأولى تستهدف تصنيع وتوريد عدد 500 عربة ركاب سكك حديدية مكيفة، ، بما يدعم خطة تحديث أسطول عربات الركاب بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ، لافتا الى أن هذا التوقيع يأتي إستكمالا لسلسلة التعاقدات التي تم  إبرامها بين وزارة النقل والشركة المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بهدف توطين صناعات السكك الحديدية في مصر، حيث سبق وتم توقيع عقد تصنيع  40 قطار مترو بإجمالي عدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة مع شركة نيرك وبالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية الجنوبية وذلك لخطى مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث. بالإضافة الى التعاقد نع شركة نيرك لتصنيع وتوريد عدد 21 قطار مكيف لمشروع مترو الإسكندرية 

 وأوضح الوزير أن الاتفاقية الثانية تستهدف تأسيس شركة متخصصة لتشغيل ورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد ، بهدف تنفيذ أعمال العمرة والإصلاح والصيانة لمختلف طرزات العربات العاملة على خطوط السكك الحديدية ، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جاهزية الأسطول، بما يسهم في استدامة تشغيل مرفق السكك الحديدية بالشكل الأمثل وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية لتطوير كافة الورش وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص ؛ مشيرا الى ان هذا التوقيع يأتي في اطار  خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية، للمساهمة في تحقيق التنافسيه بين الشركات المختلفه بما يعود على رفع مستوى الخدمه المقدمه لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكه الحديد وتعظيم مواردها، كما أن هذه المنظومه الجديده ستنعكس ايجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كل النواحي الفنية والصحية والاجتماعية، بما يخلق بيئة عمل ملائمه تزيد من الإنتاجيه ومستوى الخدمة المقدمة.

وخلال مراسم التوقيع قال السيد/ حسن رداد، وزير العمل، بأن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعة وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية في قطاع حيوي مثل السكك الحديدية، مؤكداً أن التوسع في التصنيع المحلي لمكونات وعربات القطارات يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل لائقة للكوادر المصرية، ويدعم خطط الدولة في تنمية المهارات الفنية ورفع كفاءة العمالة الوطنية.

وأضاف وزير العمل أن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز منظومة التدريب المهني المرتبطة باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد عمالة مدربة قادرة على مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي في قطاعات النقل والصناعات المغذية له، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية ويدعم الاقتصاد الوطني.

كما أوضح المهندس / أحمد المفتي العضو المنتدب لشركة "نيرك" أن توقيع عقد الـ 500 عربة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ضمن مسار تطوير صناعة الوحدات" المتحركة في مصر، والذي كان أحد أهداف إنشاء مصنع نيرك ، ،  أما مشروع ورش كوم أبو راضي، فيجسد توجه نيرك نحو دور أوسع لا يقتصر على التصنيع، بل يمتد إلى الصيانة والإصلاح ورفع كفاءة العربات، من خلال تطوير كيان متخصص يدعم المنظومة بشكل اشمل .

الفريق مهندس كامل الوزير وزير العمل نيرك

