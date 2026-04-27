تخفيضات على الأدوية والخدمات الطبية.. تحرك عاجل لدعم أصحاب المعاشات

كشفت النائبة بثينة أبو زيد ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن عدد من المقترحات الجديدة التي ترى أهمية تضمينها ضمن أي تعديلات مرتقبة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 .



وأشارت أبو زيد لـ«صدى البلد» إلى أن ضرورة تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأصحاب المعاشات، بما يضمن حصولهم على رعاية طبية لائقة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية في هذه المرحلة العمرية.



وأكدت عضو البرلمان، ضرورة ربط المعاش بميزة تأمين صحي فعّال، أو إقرار تخفيضات إلزامية على الأدوية والخدمات الطبية، بما يخفف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والرعاية الصحية.



كما طالبت بتسهيل الإجراءات الخاصة بصرف المعاشات والخدمات المرتبطة بها، مشددة على أهمية الميكنة الكاملة لمنظومة صرف المعاشات، بما يسهم في تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.