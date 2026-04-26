لمواجهة غلاء المعيشة..تحرك عاجل لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

أعلنت النائبة إيرين سعيد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن تدني قيمة المعاشات الحالية وعدم ملاءمتها للأوضاع المعيشية الراهنة.

وطالبت" سعيد" في تصريح خاص لـ«صدى البلد» بضرورة إعادة النظر في منظومة المعاشات بما يضمن تحقيق حياة كريمة لأصحابها.

وأكدت أن رفع الحد الأدنى للمعاشات أصبح ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشددة على أن الأوضاع الراهنة تستوجب تحركًا عاجلًا لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات ودعم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشارت عضو البرلمان إلى أن تطوير منظومة المعاشات يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أهمية اتخاذ خطوات تشريعية وتنفيذية عاجلة في هذا الملف.