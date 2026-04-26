هل يصل لـ 8 آلاف جنيه؟ .. مقترح برلماني لرفع الحد الأدنى للمعاشات ومساواته بالأجور

يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة أبرز التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية.



في هذا الصدد، أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أي تعديلات مرتقبة يجب أن تضع الفئات الأولى بالرعاية في مقدمة الأولويات، مشددة على ضرورة تحسين أوضاع أصحاب المعاشات بما يضمن لهم حياة كريمة.



وأشارت “ مختار” في في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إلى أهمية إعادة النظر في الحد الأدنى للمعاشات، لافتة إلى أنه لا يجوز أن يخرج المواطن إلى المعاش بمبالغ منخفضة لا تتناسب مع متطلبات المعيشة.

وأكدت عضو البرلمان أن وجود حد أدنى في حدود منخفضة لا يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة، مطالبة بضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات ليتساوي من الحد الأدنى للأجور، بما يحقق قدرًا من المساواة ويعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة .

وأكدت أن ذلك يمثل أحد أهم متطلبات المرحلة الحالية لتحقيق العدالة الاجتماعية.