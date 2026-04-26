الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل طلبة الجامعات لتنظيم ملتقى معايشة .. صور

مصطفى الرماح

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة كلية الشرطة وطلبة الجامعات بأكاديمية الشرطة ، ضم الملتقى جامعات (حورس وفاروس والأهرام الكندية ومصر للعلوم والتكنولوجيا) على مدار أسبوع كامل ، بدأت فعاليات البرنامج بإجراء الكشف الطبى على الطلبة المشاركين للتأكد من لياقتهم الصحية وإستعدادهم لخوض تجربة التعايش ، وتضمنت فعاليات برنامج المعايشة تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتدريبية شملت تدريبات اللياقة البدنية بالملاعب المخصصة لذلك .
 

شارك طلبة الجامعات طلبة كلية الشرطة بعضاً من التدريبات المتنوعة فى تجسيد للتفاعل والإندماج وغرس روح العمل الجماعى ، كما شمل البرنامج أنشطة الدفاع عن النفس ، وتهدف هذه الأنشطة إلى تنمية القدرات البدنية إلى جانب ترسيخ روح العمل الجماعى وتعزيز الثقة بالنفس ، وشهد البرنامج مشاركة فعالة للطلبة فى تدريبات المداهمات الأمنية داخل الميادين التدريبية المتطورة التى تزخر بها الأكاديمية وهو ما أتاح لهم فهماً عملياً لطبيعة المهام التى يضطلع بها رجال الشرطة والبرامج التدريبية التى تؤهلهم لأداء دورهم بكفاءة وإحترافية .

 وتضمنت فعاليات برنامج التعايش مشاهدة ميادين التدريب القتالية المختلفة داخل الأكاديمية والمشاركة فى بعض الفعاليات التدريبية داخل هذه الميادين ، كما تضمنت الفعاليات زيارات لميادين التدريب الفنى بنظام المحاكاة، والتى يتم من خلالها تدريب الطلبة على التعامل مع مسارح الجريمة المختلفة بما يعزز من إدراكهم للتحديات الواقعية التى تواجه العمل الأمنى ، وتضمن البرنامج التدريب على ركوب الخيل كأحد المهارات التى يتدرب عليها طلاب كلية الشرطة ، وعلى الصعيد الثقافى والتوعوى تم تنظيم عدد من المحاضرات واللقاءات التى تناولت المشروعات القومية وإستراتيجية وزارة الداخلية فى حفظ الأمن ، ومواجهة الشائعات بالإضافة إلى التوعية بمخاطر المخدرات وسُبل الوقاية منها ، كما تم خلال أيام المعايشة تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية والإجتماعية داخل المكتبات ومرافق ونوادى الطلبة بما يعزز من الروابط الإنسانية بين الطلبة المشاركين من الجامعات وطلبة كلية الشرطة.

كما شمل برنامج المعايشة تنظيم زيارة إلى مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو، حيث إطلع الطلبة على منظومة الإصلاح والتأهيل الحديثة بداية من المركز الطبى المتطور الذى يقدم رعاية صحية متكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الإنسانية .

واطلعوا على المرافق التأهيلية والبرامج الإصلاحية التى يتم تطبيقها على النزلاء والتى تستهدف إعادة دمجهم فى المجتمع فى إطار تطبيق المنظومة الحديثة للإصلاح والتأهيل، وشاهد الطلبة مصانع الإنتاج التى يعمل بها النزلاء لإكسابهم حرفاً يتكسبون من ورائها ، وتضمنت الجولة مشاهدة صوب الإنتاج الزراعى والمزارع السمكية، وشهدت الزيارة عروضاً فنية متميزة قدمها النزلاء عكست نجاح المنظومة الإصلاحية فى تنمية مهاراتهم وإعدادهم لبداية حياة جديدة، وشملت فعاليات برنامج التعايش زيارة إلى غرفة نجدة القاهرة شاهدوا خلالها منظومة تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها من خلال سيارات النجدة الحديثة المنتشرة على مستوى القاهرة، كما تضمن البرنامج زيارة إلى قطاع الأمن العام، حيث شاهدوا مسارح الجريمة والتدريب العملى على فك لغز الجرائم.


 

 وفى ختام فعاليات أسبوع التعايش تم تكريم الطلبة المتميزين فى رسالة تقدير لجهودهم وتفاعلهم وتأكيداً على أهمية هذه التجربة فى بناء جيل واعٍ قادر على دعم مسيرة الأمن.



 

وزارة الداخلية كلية الشرطة الجامعات

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

انتر لوك

غلق

