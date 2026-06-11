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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤتمر الأعمال الدولي بـ ميلانو.. النيل للطيران تستعرض نجاحات الربط الجوي بين مصر وإيطاليا

النيل للطيران
النيل للطيران
نورهان خفاجي

شاركت النيل للطيران في فعاليات مؤتمر الأعمال الدولي “مصر: مركز استراتيجي للأعمال الإيطالية” الذي استضافته مدينة ميلانو الإيطالية، بتنظيم من Internationalia وAfrica e Affari، وبالتعاون مع Assolombarda والغرفة التجارية الإيطالية العربية المشتركة، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية من مصر وإيطاليا.

وجاءت مشاركة النيل للطيران في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الدور المحوري لقطاع الطيران في دعم حركة التجارة والاستثمار والسياحة بين البلدين.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم وليد عثمان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في ميلانو، وجيانفرانكو بلجرانو، المدير التحريري لمجلة Africa e Affari، ونادر كامل، مدير عام الاستثمار والترويج بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبيترو باولو رامبينو، رئيس الغرفة التجارية الإيطالية العربية المشتركة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات اقتصادية وتجارية إيطالية معنية بتعزيز التعاون مع مصر.

وخلال الجلسة الرئيسية التي حملت عنوان “Italy and Egypt Increasingly Connected”، استعرضت النيل للطيران تطورات الربط الجوي بين مصر وإيطاليا من خلال كلمة ألقاها أحمد عرابي، رئيس القطاع التجاري بالنيل للطيران، وبمشاركة جياكومو بارافيزي، ممثل التسويق والاتصال بشركة SACBO المشغلة لمطار ميلان بيرغامو.

واستهل عرابي كلمته التي ألقاها نيابةً عن الإدارة العليا لشركة النيل للطيران، بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على دعمها المتواصل لجهود التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، بما يسهم في ترسيخ دورها كمركز استراتيجي للتجارة والاستثمار والسياحة. كما توجه بالشكر إلى وزارة الطيران المدني  برئاسة الوزير  الدكتور سامح الحفني على دعمها المستمر لقطاع الطيران المصري وشركات الطيران الوطنية، وإلى سلطة الطيران المدني المصري وكافة قيادات القطاع على جهودهم المتواصلة في دعم وتسهيل تشغيل الخطوط الدولية، وتعزيز قدرة شركات الطيران المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

كما أعربت الشركة عن تقديرها للجهات المنظمة والشريكة للمؤتمر، مؤكدة أن مشاركتها تأتي انطلاقاً من دورها كناقل جوي مصري يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والسياحية والاستثمارية بين مصر والأسواق الأوروبية.

وسلطت النيل للطيران الضوء على النجاح الذي حققه خط القاهرة – ميلان بيرغامو منذ إطلاقه في 28 يونيو 2024 كأول ربط مباشر للشركة مع شمال إيطاليا، حيث بدأ التشغيل بثلاث رحلات أسبوعية باستخدام طائرات Airbus A320 وAirbus A321، لتلبية الطلب المتزايد من المسافرين والسياح ورجال الأعمال والجاليات المصرية والإيطالية.

وأشارت الشركة إلى النمو المستمر الذي يشهده الخط، وتزايد الطلب وأهمية السوق الإيطالية ضمن استراتيجية التوسع الأوروبية للشركة.

وأكدت النيل للطيران أن الربط الجوي بين مصر وإيطاليا يمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إلى جانب دوره الحيوي في تنشيط الحركة السياحية وتسهيل انتقال المستثمرين ورجال الأعمال وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

كما أشادت الشركة بالدور الذي يقوم به شريكها الاستراتيجي في السوق الإيطالي Global GSA / GDSM Global GSA، الوكيل العام لمبيعات الركاب في إيطاليا، والذي يساهم في دعم أنشطة المبيعات وخدمة وكالات السفر ومنظمي الرحلات وتعزيز الحضور التجاري للشركة في السوق الإيطالية.

واختتمت النيل للطيران مشاركتها بالتأكيد على مواصلة تنفيذ خططها التوسعية لتطوير شبكة خطوطها الدولية وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي والسياحة والأعمال، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الحركة السياحية والاستثمارية وتعزيز الربط الجوي مع مختلف الأسواق العالم

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