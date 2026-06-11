خلال تفقده مشروعات "حياة كريمة".. جمبلاط: إنهاء التعاقد مع الجهات المتقاعسة وإسناد المشروعات لمن ينجز

قام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بجولة ميدانية لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تنفذها شركات الإنتاج الحربي بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ورافق الوزير بالزيارة السيد عماد كدواني محافظ المنيا، وعدد من القيادات والمسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمحافظة والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات وعدد من أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأكد "جمبلاط" أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتبارها أولوية وطنية وأحد أهم المشروعات القومية في تاريخ الدولة المصرية، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال توفير خدمات وبنية تحتية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مشروعات المبادرة تحظى بمتابعة مستمرة من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، في ضوء الحرص على الانتهاء من المشروعات قيد التنفيذ وتسريع دخولها الخدمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن المصري.

وأشاد الوزير، خلال لقائه بمحافظ المنيا قبيل بدء الزيارة، بما تشهده المحافظة من تقدم ملحوظ في تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات من خلال توظيف كافة الخبرات والإمكانيات الفنية والهندسية.

برامج التنمية الشاملة

من جانبه، أوضح السيد عماد كدواني أن المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة المنيا تُعد من أكبر برامج التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، من خلال عدد (3199) مشروعًا في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة، لخدمة أكثر من 3 ملايين مواطن، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الريف، مضيفًا أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لسرعة استكمال الأعمال المتبقية وتسليم المشروعات المنتهية، تمهيدًا لتشغيلها وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي جولته بزيارة مشروع محطة معالجة دلجا بمركز دير مواس، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمشروع، وما يتم استكماله من أعمال مدنية والبدء في تنفيذ أعمال المباني، إلى جانب موقف توريد وتركيب المهمات الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية، ومعدلات الإنجاز المستهدفة خلال الفترة القادمة.

وأشار "جمبلاط" إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية ويحظى بأولوية قصوى ضمن خطط التنمية الشاملة للدولة لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين.

واطمأن الوزير على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالمحافظة مثل مشروع محطات رفع (البرشا - دير البرشا - دير أبو حنس - الشيخ عبادة) بمركز ملوي، حيث تم استعراض نسب تنفيذ أعمال خطوط الطرد بهذه المشروعات، موجهًا بضرورة التأكيد على مناسيب خطوط الطرد التي تنفذها إحدى الشركات من خلال استشاري الجهة المالكة المختص، لاستكمال الأعمال المقرر الإنتهاء منها دون أي تأخير.

كما تم الوقوف على المستجدات المتعلقة بالأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمشروع محطة رفع بني محمد شعراوي بملوي، حيث وجّه الوزير بسرعة توفير المتطلبات اللازمة لاستكمال الأعمال الجاري تنفيذها في إطار المشروع.

وفي سياق متصل، تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي ما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع محطة رفع كوم الزهير بمركز أبو قرقاص، للانتهاء من متطلبات الحماية المدنية الخاصة بشركة الكهرباء لغرفة المحولات، حيث من المنتظر إجراء المعاينة النهائية تمهيدًا لتوصيل التيار الكهربائي.

إلى جانب الإطلاع على موقف الأعمال الجارية بمشروع محطة النصر (6) بأبو قرقاص وخطط استكمالها خلال الفترة المقبلة، ومستجدات الأعمال المدنية والكهروميكانيكية المنفذة في إطار مشروع محطة معالجة كفر المغربي بالعدوة.

وخلال الجولة، أصدر الوزير توجيهات بإعداد برامج زمنية تفصيلية لكافة الأعمال المتبقية بكل موقع، ومواصلة المتابعة اليومية لمعدلات الأداء، وتكثيف الجولات الميدانية، وعرض تقارير دورية دقيقة عن الموقف التنفيذي للمشروعات، بما يتيح سرعة اتخاذ القرارات اللازمة.

وأضاف "جمبلاط" أنه سيتم مواصلة العمل على مدار الساعة لدفع معدلات الإنجاز مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتسريع دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن أي تأخير لن يكون مقبولًا، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجهات والمقاولين غير الملتزمين، بما في ذلك إنهاء التعاقد وسحب الأعمال وإسنادها إلى جهات أخرى قادرة على التنفيذ وفق المعدلات المطلوبة، ضمانًا لعدم تأثر المشروعات بمعدلات الأداء غير المُرضية.

وفي ختام الزيارة الميدانية، لفت وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يعتزم القيام بها بعدد من المحافظات لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" المنوطة بتنفيذها شركات الإنتاج الحربي على أرض الواقع، ورصد التحديات التي تواجه التنفيذ والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن المتابعة الدورية والميدانية تمثل أحد أهم أدوات ضمان الالتزام بالمخططات الزمنية وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.