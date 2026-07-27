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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

باوربنك أنحف من تليفونك.. وداعاً للشواحن الثقيلة بالسفر

باوربنك
باوربنك
لمياء الياسين

أصبح الباوربنك ضرورية أثناء السفر، لكن بعض الطُرز ذات السعات الكبيرة قد تكون ضخمة وثقيلة الوزن.

بنك الطاقة شاومي ألترا سليم 

تحظى بنوك الطاقة المحمولة من شاومي بشعبية واسعة  ومنها على سبيل المثال بنك الطاقة شاومي ألترا سليم والذي يأتي بسعة 5000 مللي أمبير . أما عن سعره فهو حوالي 54 دولارًا أمريكيًا).

ميزات بنك الطاقة المغنطيسي من شاومي

تعد من أهم مميزاته هي أنه فائق النحافة  فيبلغ سمكه  13.2 ملم فقط، ووزنه 195 جرامًا. يتميز بتصميم صغير الحجم بأبعاد 102 × 70.5 × 13.2 ملم، ويستخدم بطاريتين بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة.
تستخدم شاومي تقنية بطاريات جديدة من نوع GSR ذات قطب أنودي من السيليكون والكربون. ووفقًا للشركة، توفر هذه البطارية كثافة طاقة تصل إلى 840 واط/لتر، وتحتوي على نسبة 16% من السيليكون، وهي نسبة شائعة في بطاريات الهواتف الرائدة. وتؤكد شاومي أن هذا يسمح لشاحن الطاقة بالحفاظ على سعة كبيرة 


مواصفات باوربنك Baseus بقوة 200 واط 

يستخدم الباوربنك خمس خلايا ليثيوم أيون 21700 عالية الجودة، مصممة خصيصًا للسيارات، ليحقق طاقة إجمالية تبلغ 90 واط/ساعة. 

يوفر طاقة كافية لشحن عدة هواتف ذكية، كما يدعم أجهزة الكمبيوتر المحمولة أثناء السفر أو العمل عن بُعد. 

تصل الطاقة الإجمالية إلى 200 واط، ما يجعله متفوقًا على العديد من أجهزة الشحن المحمولة القياسية.

يأتي جهاز Baseus مزودًا بكابل USB-C قابل للسحب يدعم طاقة تصل إلى 140 واط. 

أما الكابل الثاني فهو كابل شحن USB-C قابل للفصل، ويُستخدم أيضًا كحزام للحمل. 

باوربنك  Baseus بقوة 200 واط 

يدعم الجهاز أربعة منافذ إخراج إجمالًا: منفذ USB-A واحد وثلاثة منافذ USB-C، بما في ذلك منفذا التوصيل بالكابل. 

ويمكنه التعامل مع سيناريوهات إخراج متعددة، مثل شحن جهازي كمبيوتر محمول بقدرة 100 واط لكل منهما، أو إخراج طاقة مختلط بقدرة 140 واط لكل منهما (مع 22.5 واط) لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وملحقاتها.


باوربنك  Baseus بقوة 200 واط 

يدعم جهاز الشحن GR11 مجموعة واسعة من بروتوكولات الشحن السريع، فهو متوافق مع PD 3.1 وPPS وUFCS وQC 3.0، بالإضافة إلى معايير الشحن الخاصة بأجهزة Apple وSamsung وXiaomi وHuawei وHonor وOppo وVivo.

 يوفر الجهاز طاقة 33 واط لهاتف Huawei Mate 80 Pro و45 واط لهاتف Vivo X200 Pro. 

كما يدعم أجهزة أخرى، بما في ذلك الأجهزة اللوحية وأجهزة الألعاب المحمولة والطائرات بدون طيار والكاميرات.

تُزوّد ​​Baseus جهاز GR11 بخاصية الشحن الذاتي بقدرة 140 واط.

عند توصيله بشاحن متوافق، يُشحن الجهاز من 0 إلى 100% في غضون ساعة و45 دقيقة تقريبًا. 

كما يتميز بشاشة رقمية مدمجة تعرض نسبة شحن البطارية، ومستوى الطاقة المُدخلة أو المُخرجة، والوقت المُقدّر للشحن أو التفريغ المتبقي.

لإدارة الحرارة أثناء الأحمال العالية، يستخدم بنك الطاقة نظام تبريد ثلاثي الطبقات. 

يجمع هذا النظام بين الجرافين المستخدم في صناعة الطيران، وعزل الأيروجيل، ونظام تنظيم درجة الحرارة المدعوم بالذكاء الاصطناعي. 

أما الهيكل، فهو مصنوع من مادة مقاومة للاشتعال من فئة V0، ويتضمن وسادات سيليكون مانعة للانزلاق لمزيد من الثبات.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت Baseus مؤخرًا محطة الشحن Nomos NH21 6-in-1 GaN بقدرة 245 واط، والتي تتميز بكابلات قابلة للسحب ودعم الشحن اللاسلكي Qi2.

ميزات باور بنك Ambrane Magsafe

أما عن سعر بنك الطاقة Ambrane Magsafe فهو متوفر الآن على العديد من المتاجر الألكترونية  بسعر مميز يبلغ 1199 روبية هندية وذلك بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى العديد من العروض البنكية المميزة و يمكنك الحصول على استرداد نقدي بنسبة 5% .
ويعد بنك الطاقة اللاسلكي سريع الشحن بقوة  10000 مللي أمبير/ساعة، وذات مقوي، ومخرج 22.5 واط، يعد مناسب لأجهزة آيفون 12 وما فوق، أندرويد والأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Qi ويأتي الباوربنك بحجم صغير يناسب تمامًا لوحة الشحن اللاسلكي المغناطيسية لهاتفك ويتميز بمغناطيس قوي على الظهر ويدعم الشحن السريع بسرعة  3.5 ساعة ومنفذ USB-A، ومخرج MagSafe بقوة 15 واط. يدعم جميع بروتوكولات الشحن الحديثة مثل PD 3.0، وQC 3.0، وVOOC، وPPS و إذا كنت ممن يخشون تعطل باور بانك، فهو مزود بحماية متعددة الطبقات مع شحن آمن ومتين وموثوق، مع ميزة التوصيل التلقائي. هذا يحمي الجهاز من مشاكل مثل الشحن الزائد وتلف الدوائر الكهربائية، وغيرها. يتوفر الباوربنك بأربعة ألوان مختلفة: الأزرق، والأرجواني، والفضي، والأصفر. 

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