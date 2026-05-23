موتورولا تطلق هاتف Razr Fold وتطرح سلسلة Razr 2026 كاملة في نيويورك وكندا

أطلقت شركة موتورولا العالمية هاتفها الثوري الجديد القابل للطي "Motorola Razr Fold" رسمياً في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، معلنة عن توفير تشكيلة عائلة "Razr 2026" بالكامل للمستهلكين.

وأفادت تقارير تقنية صادرة من لوس أنجلوس، بأن هذه الخطوة تمثل أضخم هجوم تجاري للماركة التاريخية داخل قارة أمريكا الشمالية، مستهدفة كسر احتكار المنافسين والسيطرة على مبيعات الهواتف المرنة لعام 2026.

شاشات متطورة ومفاصل ميكانيكية بدون فراغات

تستهدف موتورولا من خلال طراز "Razr Fold" الجديد تقديم معايير هندسية غير مسبوقة لمعالجة عيوب الأجيال السابقة.

وحرص المصممون بالشركة على تزويد الهاتف بمفصل حركي قطري مطور (Teardrop Hinge) يمنح الشاشة القدرة على الانغلاق الكامل دون ترك أي فراغات تسمح بدخول الأتربة، فضلاً عن تقليل تجعد منتصف الشاشة بنسبة تضمن سلاسة تشغيلية مطلقة للمستخدمين عند تصفح تطبيقات التراسل السريع والويب.

معالجة عصبية خارقة مدعومة بذكاء اصطناعي

تمنح الرقاقات الإلكترونية الحديثة المدمجة في سلسلة "Razr 2026" قدرات حوسبية هائلة تتوافق مع تقنيات معالجة الصور الحاسوبية وميزات أتمتة المهام اليومية.

وتعمل الهواتف بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم المدعومة بمحرك ذكاء اصطناعي محلي، مما يتيح للمستخدم تشغيل التطبيقات المعقدة على الشاشة الخارجية الضخمة مباشرة دون الحاجة لفتح الهاتف، وهو ما يوفر طاقة الخلايا الكيميائية للبطارية ويرفع كفاءة الإنتاجية اليومية للموظفين.

خطط تسعيرية هجومية لغزو أسواق أمريكا وكندا

تخطط موتورولا لطرح فئات السلسلة الجديدة بأسعار تنافسية للغاية وغير مسبوقة في أسواق كندا والولايات المتحدة لإجبار المستهلكين على الهجرة من الهواتف التقليدية.

وتتكامل هذه الاستراتيجية التسويقية مع تقديم حزم دعم فني ممتد وتحديثات برمجية سريعة لنظام تشغيل أندرويد.

وسط توقعات خبراء المال بحدوث قفزة قياسية في الحصة السوقية للشركة بمصر والعالم العربي فور وصول شحنات التصدير الإقليمية خلال الأسابيع المقبلة.

يبرهن الإطلاق الرسمي الكامل لعائلة "Razr 2026" على أن معركة الهواتف القابلة للطي لم تعد مجرد استعراض تقني بل تحولت إلى حرب مبيعات واستحواذ تجاري جارف؛ ومع نضج الحلول الهندسية التي قدمتها موتورولا هذا العام، يبدو أن خريطة القوى الذكية في العالم تستعد لاستقبال لاعب عملاق يمتلك كافة مقومات الصدارة وتغيير قواعد اللعبة الرقمية.