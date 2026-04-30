قبل الإطلاق ..تسريبات تكشف مواصفات هاتف موتورولا Moto G87 الاقتصادي

أعلنت موتورولا عن هاتف Moto G87، أحدث هواتف سلسلة G، والذي يُعدّ خليفةً لهاتف Moto G77 الذي أُطلق العام الماضي . يتميز الهاتف بشاشة أكثر وضوحاً، وكاميرا رئيسية بدقة أعلى، ومتانة أكبر، ويعمل بنظام Android 16 مُثبّتاً مسبقاً.

هاتف موتو جي 87

ميزات هاتف موتو جي 87

يُعدّ نظام الكاميرا الخلفية أبرز التحسينات. إذ يضمّ هاتف Moto G87 مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة وتقنية Ultra Pixel، التي تدّعي موتورولا أنها تُحسّن حساسية الضوء بمقدار 16 ضعفًا للتصوير في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى تقريب بصري بدون فقدان جودة الصورة بمقدار ضعفين. وتُكمّل الكاميرا الخلفية عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. وتشمل الميزات الأخرى خاصية التقاط الابتسامة التلقائية، ووضع البورتريه بأطوال بؤرية 24 مم و35 مم و50 مم، وأدوات صور جوجل مثل Magic Eraser وPhoto Unblur وReimagine وAuto Frame.

مواصفات هاتف Moto G87

يتميز الهاتف بشاشة Extreme AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K (1272 × 2772 بكسل)، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة. وتؤكد موتورولا أن هذه الدقة أعلى بنسبة 17% من دقة Full HD القياسية. الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i.

يعمل هاتف Moto G87 بمعالج MediaTek Dimensity 6400 بتقنية 6 نانومتر، ويضم نواتين Cortex-A76 بتردد 2.5 جيجاهرتز وست نوى Cortex-A55 بتردد 2 جيجاهرتز ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع إمكانية توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت. كما تتيح تقنية RAM Boost إمكانية زيادة الذاكرة افتراضياً حتى 24 جيجابايت.

يأتي الجهاز مزودًا ببطارية سعة 5200 مللي أمبير مع شحن توربو باور بقوة 30 واط. تشمل الميزات الأخرى دعم شريحتين SIM، وشبكات الجيل الخامس 5G و4G VoLTE، وواي فاي 6، وبلوتوث 5.4، ونظام تحديد المواقع GPS وGLONASS، ومنفذ USB من النوع C، وتقنية NFC، وماسح بصمة مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو، وتقنية دولبي أتموس، ودعم الصوت عالي الدقة عبر منفذ USB من النوع C. وتؤكد موتورولا أن مستوى الصوت أعلى بنسبة تصل إلى 280% مقارنةً بالجيل السابق.

لضمان المتانة، يحمل هاتف Moto G87 تصنيفات IP66 وIP68 وIP69، بالإضافة إلى شهادة MIL-STD-810H. وهو مصمم لتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.2 متر. تبلغ أبعاد الهاتف 164.58 × 77.37 × 7.38 ملم، ويزن 183 غرامًا.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر هاتف Moto G87 من 399 يورو (حوالي 466 دولارًا أمريكيًا). وسيُطرح في الأسواق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية خلال الأسابيع القادمة.