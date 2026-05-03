الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تكشف تشكيلتها القابلة للطي لعام 2026: أربع هواتف Razr وRazr Fold بأسعار نارية

احمد الشريف

أعلنت موتورولا رسميًا عن جيل 2026 من هواتفها القابلة للطي، في تشكيلة هي الأوسع في تاريخ العلامة حتى الآن، تضم ثلاثة هواتف من فئة Razr ذات التصميم الصدفي إلى جانب Razr Fold الجديد بتصميم الكتاب، مع تحديد مواعيد الطرح في السوق الأمريكية وأسعار تعكس اتجاهًا واضحًا نحو الشريحة العليا من المستخدمين الباحثين عن تجربة فاخرة قبل أي شيء آخر. 

وفقًا لتقرير Mashable، ستفتح الطلبات المسبقة على السلسلة في الولايات المتحدة بدءًا من 14 مايو، على أن تتوفر الأجهزة في المتاجر اعتبارًا من 21 مايو، في دفعة واحدة تشمل Razr وRazr+ وRazr Ultra والوافد الأهم Razr Fold الموجّه لمنافسة سامسونج وبيكسل في فئة الهواتف القابلة للطي على شكل كتاب.

أسعار سلسلة Razr 2026: قفزة جديدة إلى أعلى

قبل الدخول في التفاصيل التقنية، يشير التقرير إلى أن القصة الحقيقية هذه المرة هي الأسعار أكثر من المواصفات، إذ تكشف مصادر بلومبرغ التي يستند إليها Mashable أن الجيل الجديد يأتي بزيادات واضحة مقارنة بعام 2025. 

يبدأ السعر المبدئي لهاتف Motorola Razr الأساسي الآن من حوالي 800 دولار في السوق الأمريكية، بعد أن كان 700 دولار تقريبًا في الجيل السابق، بينما يقف Razr+ عند 1,099 دولار تقريبًا، ويرتفع Razr Ultra – وهو أعلى طراز في الفئة الصدفية – إلى حدود 1,500 دولار، في حين يأتي Razr Fold بتصميم الكتاب بسعر صادم يقترب من 1,900 دولار، ليقف وجهًا لوجه تقريبًا مع Galaxy Z Fold 7 الذي أطلقته سامسونج العام الماضي بسعر 2,000 دولار. 

تعني هذه الزيادات أن Razr وRazr+ حصلا على قفزة سعرية إضافية بنحو 100 إلى 200 دولار مقارنة بالعام الماضي، في ترجمة مباشرة لحقيقة أن الهواتف القابلة للطي، بدل أن تصبح أرخص مع الوقت، ما زالت تتحرك تدريجيًا نحو فئة «المنتجات الفاخرة» التي تتجاوز حاجز الألف دولار بسهولة.

Razr 2026: الفئة «المدخل» لم تعد رخيصة

في قلب التشكيلة يقف هاتف Motorola Razr كأصغر وأرخص الخيارات، لكنه لم يعد «اقتصاديًا» بالمعنى التقليدي بعد اقتراب سعره من 800 دولار، بحسب ما تنقل Mashable عن موتورولا. يأتي هذا الطراز مع معالج MediaTek Dimensity 7450X، وبطارية بسعة تقارب 4,800 ملّي أمبير تقول الشركة إنها قادرة على الصمود حتى 36 ساعة من الاستخدام بحسب اختبارات موتورولا الداخلية، مع دعم شحن سريع بقدرة 30 واط يوفر – كما تقول الشركة – ما يصل إلى 24 ساعة من الاستخدام بعد 15 دقيقة من الشحن. 

على مستوى الشاشة، يحتفظ Razr بهوية الهواتف الصدفية الكلاسيكية عبر شاشة خارجية pOLED بقياس 3.6 إنش مخصصة للإشعارات والاختصارات، إلى جانب شاشة داخلية أكبر قابلة للطي، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ثانوية واسعة، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مدمجة في الشاشة الداخلية. 

تضع هذه المواصفات الجهاز في موقع مريح ضمن فئة الهواتف القابلة للطي الصدفية، لكنها أيضًا تذكر المستخدم بأن «المدخل» إلى هذا العالم لم يعد خيارًا منخفض التكلفة كما كان كثيرون يأملون.

Razr Fold: منافس مباشر لـ Galaxy Z Fold بسعر 1,899 دولار

أما نجم العرض فهو Motorola Razr Fold، أول هاتف من الشركة بتصميم كتاب كامل يشبه في روحه أجهزة Galaxy Z Fold من سامسونج وPixel Fold من جوجل، لكنه يأتي هذه المرة مع مزيج من شاشة كبيرة وقلم ذكي وسعر مرتفع يضعه مباشرة في صدارة الفئة السعرية العليا. 

وفقًا لتقارير موازية من 9to5Google وPhoneArena، يأتي Razr Fold مع شاشة داخلية رئيسية LTPO P-OLED بحجم يقارب 8.1 إنش ودقة عالية وتردد يصل إلى 120 هرتز، مع سطوع يبلغ حتى 6,200 شمعة، إلى جانب شاشة خارجية قياس 6.6 إنش بتردد يصل إلى 165 هرتز وسطح محمي بزجاج Gorilla Glass Ceramic 3، ليقدم تجربة تقترب كثيرًا من فكرة «التابلت المصغّر» عند فتح الجهاز بالكامل. 

الأهم أن موتورولا تؤكد دعم الهاتف لقلم Moto Pen Ultra الذي يمكن شراؤه منفصلًا بحوالي 99 دولارًا، ما يوجه الجهاز بوضوح نحو فئة المستخدمين الذين يريدون جهازًا للعمل والإنتاجية والرسم وتدوين الملاحظات، وليس مجرد هاتف للعرض والاستهلاك.

مواعيد التوفر ورسالة موتورولا للمنافسين

بحسب Mashable و9to5Google، ستُفتح الطلبات المسبقة على Razr Fold في الولايات المتحدة يوم 14 مايو عبر موقع موتورولا الرسمي ومتاجر مثل Best Buy، على أن يتوافر الهاتف في الرفوف بدءًا من 21 مايو، بالتزامن مع طرح طرازات Razr الصدفية الجديدة. 

يسبق هذا التوقيت بفارق بسيط موجة الإعلانات المتوقعة من سامسونج وأبل في النصف الثاني من 2026، ما يمنح موتورولا نافذة قصيرة لتسويق نفسها كخيار رئيسي في سوق الأجهزة القابلة للطي قبل أن تختطف الأضواء أجهزة مثل Galaxy Z Fold 8 وiPhone Fold المرتقب. 

في رسالتها، تراهن الشركة على تنويع الخيارات: من Razr الأساسي الذي يخاطب من يريد تجربة قابلة للطي «أقل كلفة نسبيًا»، إلى Razr+ وRazr Ultra لمن يبحث عن أداء أعلى ومزايا أكبر للشاشة الخارجية، وصولًا إلى Razr Fold الذي يرفع السقف في فئة الكتاب ويقول بصراحة إن موتورولا تريد جزءًا من كعكة السوق التي ظلت لسنوات حكرًا على سامسونج تقريبًا.

في النهاية، كما يلخّص Mashable، تبدو تشكيلة موتورولا القابلة للطي لعام 2026 متكاملة ومغرية على الورق من حيث الفكرة والتنوع، لكن الأسعار المرتفعة تجعل المعركة الحقيقية ليست فقط في إقناع المستخدم بجودة الأجهزة، بل في إقناعه بأن يدفع ما بين 800 و1,900 دولار لهاتف يمكن طيه، في وقت أصبحت فيه الهواتف التقليدية نفسها تقدم مواصفات قوية بأسعار أقل بكثير.

