لمحدودي الدخل.. موتورولا تطلق جهاز Moto Pad 60 Pro اللوحي بتصميم أنيق

بشاشة مقاس 11 بوصة بدقة 2.5K، أعلنت شركة موتورولا عن إطلاقها جهاز Moto Pad 2026 اللوحي، والذي يدعم القلم، وأربعة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos.

إلى جانب هاتفها الجديد المزود بقلم، كشفت موتورولا أيضاً عن جهاز Moto Pad 2026، وهو جهاز لوحي بحجم 11 بوصة مصمم للاستخدام اليومي للإنتاجية والوسائط المتعددة.

لا يسعى الجهاز إلى تقديم شيء طموح للغاية، ولكنه يغطي الأساسيات بشكل جيد.

يتميز الجهاز اللوحي بشاشة مقاس 11 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 90 هرتز.

توفر الشاشة وضوحًا كافيًا للقراءة ومشاهدة الفيديوهات، بينما يساهم معدل التحديث العالي في سلاسة الاستخدام اليومي.

كما يحتوي على نظام صوتي رباعي مُعدّ بتقنية Dolby Audio، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمشاهدة المحتوى.

مواصفات جهاز Moto Pad 2026

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300، وهو معالج يدعم تقنية الجيل الخامس (5G) ويُستخدم عادةً في الهواتف متوسطة المدى.

لا يُصمّم هذا المعالج لأداء مهام ثقيلة، ولكنه قادر على التعامل مع المهام اليومية مثل القراءة ومشاهدة الفيديوهات والقيام بمهام متعددة بسيطة بكفاءة جيدة.

من أبرز الإضافات ميزة "الاتصال الذكي" التي تُتيح للجهاز اللوحي العمل بشكل أكثر سلاسة مع هواتف موتورولا والأجهزة المتوافقة الأخرى.

يمكنك نقل المحتوى بين الشاشات أو متابعة المهام عبر الأجهزة، وهو أمر مفيد للغاية إذا كنت تستخدم هذه الأنظمة بالفعل.

يأتي الجهاز اللوحي مزودًا ببطارية سعة 7040 مللي أمبير مع شحن بقوة 20 واط، تكفي عادةً ليوم كامل من الاستخدام المعتاد.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر الجهاز من 249.99 دولار أمريكي، ما يجعله ضمن فئة الأجهزة ذات الأسعار المعقولة.

سيتوفر جهاز Moto Pad 2026 في الولايات المتحدة ابتداءً من 30 أبريل عبر شركتي T-Mobile وMetro by T-Mobile.

كما سيُباع مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة موتورولا بنفس السعر المُقترح.

بشكل عام، يبدو الجهاز اللوحي بسيطًا إلى حد ما، وليس مبهرًا بشكل خاص، ولكنه عملي بما يكفي للمستخدمين الذين يرغبون في شاشة أكبر للعمل أو الترفيه دون إنفاق الكثير من المال.