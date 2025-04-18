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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تطلق تابلت Moto Pad 60 Pro بتصميم أنيق ومواصفات متوسطة

Moto Pad 60 Pro
Moto Pad 60 Pro
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن جهازين جديدين هما الجهاز اللوحي Moto Pad 60 Pro والحاسوب المحمول Moto Book 60، يأتي الجهازان بمواصفات متوسطة وأسعار منافسة.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز الجهازين بتصاميم مستوحاة من التصميم اللوني المعتمد من شركة Pantone، والذي أصبح علامة مميزة لأجهزة موتورولا الحديثة. 

مواصفات تابلت موتورولا Moto Pad 60 Pro


يعمل الجهاز اللوحي Moto Pad 60 Pro بمعالج ميدياتك Dimensity 8300، ويأتي بخيارين من الذاكرة العشوائية رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، إلى جانب سعة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت.

Moto Pad 60 Pro

ويضم تابلت Moto Pad 60 Pro، شاشة كبيرة من نوع LCD LTPS يبلغ قياسها 12.7 بوصة، تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز في الثانية، وبدقة 2944 × 1840 بكسل.

يدعم تابلت Moto Pad 60 Pro، القلم الذكي Moto Pen Pro من موتورولا المرفق داخل العلبة، ويحتوي على أربعة مكبرات صوت من JBL تدعم تقنية Dolby Atmos، بالإضافة إلى أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة بالتعاون مع جوجل، منها ميزة "Circle to Search".

يحزم الجهاز اللوحي بطارية ضخمة بسعة 10200 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، أما الكاميرات، فيضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل مخصصة لمكالمات الفيديو.

جدير بالذكر أن مواصفات هذا الجهاز مطابقة لتابلت لينوف Lenovo Idea Tab Pad Pro الذي تم طرحه خلال الشهر الماضي في الهند بلون رمادي، ما يشير إلى أنه قد يكون نسخة معاد تسميتها بتصميم موتورولا الفريد.

سعر Moto Pad 60 Pro

تطرح موتورولا تابلت Moto Pad 60 Pro حصريا بلون Pantone Bronze Green الأنيق، ويبدأ سعره من 315 دولار للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت، ومن المقرر أن يبدأ طرحه للبيع اعتبارا من الأربعاء 23 أبريل عبر متجر موتورولا الرسمي في الهند، وبعض متاجر التجزئة المختارة.

موتورولا Moto Pad 60 Pro تابلت موتورولا

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