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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب أسعار سلسلة موتورولا Razr 60 قبل إطلاقها

هاتف موتورولا Motorola Razr 60 Ultra
هاتف موتورولا Motorola Razr 60 Ultra
شيماء عبد المنعم

تعمل شركة موتورولا Motorola، حاليا على تطوير مجموعة جديدة من هواتفها الذكية، ضمن سلسلتي Razr و Edge، بعد العديد من الشائعات والتقارير السابقة، أكدت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول خيارات التسعير والألوان والتخزين لطرازات الأوروبية من RAZR 60 Ultra و Edge 60 Pro و Edge 60.

أسعار هواتف موتورولا Razr 60 Ultra و Edge 60 Pro و Edge 60


ظهرت شركة هواتف موتورولا Edge 60 و Edge 60 Pro على الإنترنت عبر متجر Epto الأوروبي، حيث سيتوفر طراز Edge 60 Pro في خيارين من الألوان وهما الأزرق والأخضر، ويأتي في تكوينات ذاكرة بسعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، مقابل سعر 650 يورو. 

وفي الوقت نفسه، تم إدراج هاتف Edge 60، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت و 256 جيجابايت من التخزين الداخلي مقابل 400 يورو.

أما بالنسبة، لهاتف موتورولا Motorola Razr 60 Ultra، القابل للطي القادم للعلامة التجارية، فقد تم إدراجه بتكوين 12 جيجابايت + 512 جيجابايت مقابل سعر 1350 يورو، كما سيأتي في خيارين للألوان هما الأخضر والذهبي الخشبي.

مواصفات هاتف موتورولا Motorola Razr 60 Ultra

تم تسريب مواصفات هاتف Motorola Razr 60 Ultra مؤخرا على شهادة Tenaa، مما أكد أن الجهاز سيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، ويدعم بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، ويدعم شاحن سريع بقدرة 68 وات، وفقا لشهادة 3C. 

سيأتي هذا الهاتف، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل لصور شخصية ومكالمات الفيديو، في حين أن الخلفية تضم إعداد كاميرا مزدوجة قدرها 50 ميجابكسل.

وفقا للمعلومات المتوفرة على TENAA، سيأتي هاتف Razr 60 Ultra بشاشة داخلية من نوع OLED بحجم 6.96 بوصة بدقة 1224 × 2992 بكسل.

أما شاشة الغلاف الخارجية سيبلغ قياسها 4 بوصات وتتميز بدقة 1080 × 1272 بكسل، مع دعم معدل تحديث مرتفع قدره 165 هرتز ، على غرار هاتف RAZR 50 Ultra.

فيما يتعلق بالأبعاد، سيقيس الجهاز 171.48 × 73.99 × 7.29 ملم، ويزن 199 جراما، مما يجعله جهازا مدمجا ولكنه قوي في تصميمه.

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