تسريبات تكشف مواصفات هاتف موتورولا Motorola Razr 60 Ultra

تم اعتماد الهواتف القابلة للطي القادمة من موتورولا Razr 60 و Motorola Razr 60 Ultra، من قبل هيئة 3C في الصين وقت سابق من هذا الشهر، كما ظهر كلا الجهازين على منصة شهادة TENAA في البلاد.

وعلى الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بهاتف موتورولا Razr 60 مازالت محدودة، فقد تم الكشف عن مواصفات الطراز الرائد Motorola Razr 60 Ultra، إليكم أبرز التفاصيل حول الجهاز القادم.

المواصفات المتوقعة حول هاتف موتورولا Razr 60 Ultra

وفقا للمعلومات المتوفرة على TENAA، سيأتي هاتف Razr 60 Ultra بشاشة داخلية من نوع OLED بحجم 6.96 بوصة بدقة 1224 × 2992 بكسل.

أما شاشة الغلاف الخارجية سيبلغ قياسها 4 بوصات وتتميز بدقة 1080 × 1272 بكسل، مع دعم معدل تحديث مرتفع قدره 165 هرتز ، على غرار هاتف RAZR 50 Ultra.

فيما يتعلق بالأبعاد، سيقيس الجهاز 171.48 × 73.99 × 7.29 ملم، ويزن 199 جراما، مما يجعله جهازا مدمجا ولكنه قوي في تصميمه.

سيتم تزويد هاتف Razr 60 Ultra، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite والذي يعمل بتردد 3.53 جيجا هرتز، وسيكون الجهاز متاحا بعدة خيارات ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت و 16 جيجابايت وحتى 18 جيجابايت.

ومن المتوقع أن تشمل متغيرات التخزين 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت، وخيار ضخم بسعة 2 تيرابايت، ومع ذلك، من غير المرجح أن تكون جميع المتغيرات متاحة عند الإطلاق.

تم تجهيز Razr 60 Ultra ببطارية خلايا مزدوجة بسعة إجمالية تبلغ 4،275 مللي أمبير في الساعة، بما يشمل 1090 مللي أمبير في الساعة + 3185 مللي أمبير في الساعة، مع قدرة نموذجية يمكن أن تكون حوالي 4500 مللي أمبير في الساعة، تم تأكيد الشحن السريع بقدرة 68 وات، من خلال شهادة 3C، ومن المتوقع أيضا أن يدعم االجهاز الشحن اللاسلكي.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يقال إن RAZR 60 Ultra يضم كاميرا أمامية بقيمة 50 ميجابكسل للحصول على صور شخصية عالية الجودة ومكالمات الفيديو.

وفي الخلف، من المتوقع أن يأتي بإعداد كاميرا مزدوجة مع مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل. تم تزويد الجهاز بماسحة ضوئية بصمات الأصابع التي تواجه جانبيا للأمان.

يشاع أن هاتف Razr 60 Ultra، سيتوفر في مجموعة مميزة من الألوات من بينها الأخضر الداكن والأحمر، بالإضافة إلى طراز مميز بخلفية من الخشب.