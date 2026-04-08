قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تطلق تابلت Moto Pad 60 Pro بتصميم أنيق ومواصفات متوسطة

لمياء الياسين

أطلق موتورولا جهاز Moto Pad 2026 اللوحي بشاشة مقاس 11 بوصة بدقة 2.5K، ودعم القلم، وأربعة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos.

وإلى جانب هاتفها الجديد المزود بقلم ، كشفت موتورولا أيضاً عن جهاز Moto Pad 2026، وهو جهاز لوحي بحجم 11 بوصة مصمم للاستخدام اليومي للإنتاجية والوسائط المتعددة. لا يسعى الجهاز إلى تقديم شيء طموح للغاية، ولكنه يغطي الأساسيات بشكل جيد.
يتميز الجهاز اللوحي بشاشة مقاس 11 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 90 هرتز. توفر الشاشة وضوحًا كافيًا للقراءة ومشاهدة الفيديوهات، بينما يساهم معدل التحديث العالي في سلاسة الاستخدام اليومي. كما يحتوي على نظام صوتي رباعي مُعدّ بتقنية Dolby Audio، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمشاهدة المحتوى.

مواصفات  جهاز Moto Pad 2026 


يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300 ، وهو معالج يدعم تقنية الجيل الخامس (5G) ويُستخدم عادةً في الهواتف متوسطة المدى. لا يُصمّم هذا المعالج لأداء مهام ثقيلة، ولكنه قادر على التعامل مع المهام اليومية مثل القراءة ومشاهدة الفيديوهات والقيام بمهام متعددة بسيطة بكفاءة جيدة.

من أبرز الإضافات ميزة "الاتصال الذكي" التي تُتيح للجهاز اللوحي العمل بشكل أكثر سلاسة مع هواتف موتورولا والأجهزة المتوافقة الأخرى. يمكنك نقل المحتوى بين الشاشات أو متابعة المهام عبر الأجهزة، وهو أمر مفيد للغاية إذا كنت تستخدم هذه الأنظمة بالفعل. يأتي الجهاز اللوحي مزودًا ببطارية سعة 7040 مللي أمبير مع شحن بقوة 20 واط، تكفي عادةً ليوم كامل من الاستخدام المعتاد.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر الجهاز من 249.99 دولارًا أمريكيًا، مما يجعله ضمن فئة الأجهزة ذات الأسعار المعقولة. سيتوفر جهاز Moto Pad 2026 في الولايات المتحدة ابتداءً من 30 أبريل عبر شركتي T-Mobile وMetro by T-Mobile. كما سيُباع مباشرةً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة موتورولا بنفس السعر المُقترح.

بشكل عام، يبدو الجهاز اللوحي بسيطًا إلى حد ما، وليس مبهرًا بشكل خاص، ولكنه عملي بما يكفي للمستخدمين الذين يرغبون في شاشة أكبر للعمل أو الترفيه دون إنفاق الكثير من المال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

ترشيحاتنا

حكاية نرجس
ورق الغار
صورة ارشيفية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
