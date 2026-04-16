تسريبات تكشف عن مواصفات قوية وسعر تنافسي.. ماذا يقدم موتورولا

تُشير التقارير إلى أن موتورولا تُحضّر لإطلاق سلسلة Razr 70 في الصين. وقد حصل الطراز القياسي مؤخرًا على موافقة هيئة TENAA الصينية، ما كشف عن جميع مواصفاته قبل الإطلاق. والآن، وافقت الهيئة نفسها على Razr 70 Ultra، مُفصّلةً مواصفاته الأساسية. إليكم تفاصيل نسخة Ultra.

مواصفات هاتف موتورولا رازر 70 الترا

ظهر هاتف موتورولا رازر 70 ألترا ، الذي يحمل رقم الطراز XT2655-4، على موقع TENAA بشاشة OLED قابلة للطي مقاس 6.9 بوصة بدقة 1224 × 2992 بكسل. أما من الخارج، فيحتوي على شاشة OLED خارجية مقاس 4 بوصات بدقة 1080 × 1272 بكسل.

على الرغم من أن سرعة المعالج المذكورة تتراوح بين 3.53 و4.32 جيجاهرتز، إلا أنه يبدو أنه يعمل بمعالج سنابدراجون 8 إيليت . ويكشف موقع TENAA عن توفر خيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعات 8 و10 و12 و16 جيجابايت، بالإضافة إلى خيارات تخزين بسعات 128 و256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت للسوق الصينية.

هاتف Razr 70 Ultra

يأتي هاتف Razr 70 Ultra ببطارية ثنائية الخلايا بسعة 1125 مللي أمبير + 3415 مللي أمبير، بإجمالي سعة 4540 مللي أمبيرومن المرجح أن يدعم الشحن السريع بقدرة 68 واط، كما يتضح من شهادة 3C التي تم رصدها مؤخرًا .

بالانتقال إلى الكاميرات، يكشف موقع TENAA عن كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما. ولأغراض الأمان، سيحتوي الجهاز على مستشعر بصمة جانبي. تبلغ أبعاد الجهاز 171 × 73.9 × 7.2 ملم ويزن حوالي 199 جرامًا.

أما عن أبعاد النسخة الصينية من هاتف Razr 70 Ultra تكاد تكون مطابقة لأبعاد الجيل السابق ورغم ذلك، تشير تقارير حديثة إلى أن النسخة العالمية قد يبلغ سمكها حوالي 7.8 ملم، وقد تحتوي على بطارية أكبر بسعة 5000 مللي أمبير .