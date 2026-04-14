الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موتورولا تقتحم سوق الهواتف المطوية

احمد الشريف

أطلقت شركة موتورولا العالمية هاتفها الجديد "رازر فولد" (Razr Fold) في الأسواق الدولية، ليكون أول هاتف "قابل للطي" من إنتاجها يأتي بتصميم الكتاب، في خطوة وصفتها الأوساط التقنية بأنها إعلان حرب مباشر على سيطرة سامسونج وجوجل في هذه الفئة الفاخرة. 

ولم تكتفِ الشركة بطرح الجهاز بمواصفات قياسية، بل فاجأت المستخدمين بخصومات ضخمة عند الإطلاق تتجاوز مئات الدولارات، مع باقة من الهدايا المجانية لتعزيز مبيعاتها في سوق يشهد منافسة هي الأشرس منذ سنوات.

تحدي النحافة

كشفت المواصفات الفنية للهاتف عن هندسة دقيقة جعلته واحداً من أنحف الهواتف القابلة للطي في العالم؛ حيث يبلغ سمكه عند فتحه حوالي 4.55 ملم فقط، ويزن 243 جراماً. 

واعتمدت موتورولا في شاشاتها على تقنية "LTPO pOLED"، وهي نوع من الشاشات المتطورة التي تتيح تغييراً ذكياً في سرعة تحديث الصورة (Refresh Rate) لتوفير استهلاك البطارية دون التأثير على نعومة الحركة، سواء في الشاشة الداخلية الضخمة التي تصل إلى 8.09 بوصة، أو الشاشة الخارجية التي تجعل الجهاز يبدو كصغير الحجم وسهل الاستخدام بيد واحدة عند غلقه.

قوة المحرك

طرحت موتورولا هاتفها بمعالج "سناب دراجون 8 جين 5" (Snapdragon 8 Gen 5)، وهو "العقل المدبر" للجهاز الذي يعد الأحدث والأقوى من شركة كوالكوم. هذا المعالج ليس مجرد قطعة تقنية، بل هو المسؤول عن معالجة صور الكاميرات الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، وضمان أداء الألعاب الثقيلة دون ارتفاع في الحرارة. 

ولتكتمل المعادلة، دعمت الشركة الجهاز بذاكرة عشوائية (رام) بسعة 16 جيجابايت، مما يضمن للمستخدم "مالتي تاسكينج" أو تعدد مهام فائق السرعة، كأن يقوم بتعديل فيديو وتشغيل تطبيق محادثة في آن واحد دون أدنى تأخير.

صراع الأسعار

حذرت التقارير من أن استراتيجية موتورولا السعرية قد تربك حسابات المنافسين؛ حيث يبدأ سعر الجهاز عالمياً من 1748 يورو (حوالي 1799 جنيهاً إسترلينياً)، لكن الخصم الفوري عند الإطلاق يهبط بالسعر بنحو 220 جنيهاً إسترلينياً، مع إضافة قلم ذكي وساعة وسماعة لاسلكية مجاناً. 

يستهدف هذا "العرض المغري" جذب شريحة المستخدمين المترددين الذين يخشون التكلفة العالية للهواتف المطوية، ويضع أجهزة "جالاكسي زد فولد" و"بكسل فولد" في موقف صعب، خاصة مع وعود الشركة بدعم التحديثات الأمنية حتى عام 2030.

ذكاء البطارية

راهنت موتورولا في هذا الطراز على تقنية "بطاريات السيليكون والكربون" بسعة 6000 مللي أمبير، وهي تقنية تسمح بضغط سعة طاقة كبيرة في حجم مادي صغير ونحيف جداً، وهو ما يفسر نحافة الجهاز الاستثنائية. 

ومع دعم الشحن السريع بقوة 80 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، يبدو أن الشركة قد حلت "العقدة التاريخية" للهواتف القابلة للطي التي كانت تعاني دائماً من ضعف البطارية أو بطء الشحن، لتقدم حزمة متكاملة تناسب طموحات مستخدمي الفئة الرائدة.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد شم النسيم.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي

الدولار

رغم تعثر المفاوضات .. مفاجأة في سعر الدولار الآن بمصر

أرشيفية

تصعيد اقتصادي أمريكي ضد إيران.. تحذيرات لبنوك دولية واقتراب انتهاء مهلة بيع النفط

سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة

لبنان: المحادثات الأولية مع إسرائيل “بناءة”… ونرقب موعد ومكان الجولة الجديدة

خلال اللقاء

وزير الخارجية يلتقي المدير العالمي لقطاع المياه بمجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون

3 تأثيرات خطيرة لارتفاع ضغط الدم .. وطرق فعالة لخفضه بدون أدوية

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟

مخاطر لن تتوقعها عند إستهلاك مشروبات الطاقة.. خبراء يكشفون الحقيقة الصادمة

مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية

لقاح الإنفلونزا بجرعة عالية يقلل خطر الزهايمر بنسبة 55%.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟

هل يساعد الترمس على إنقاص الوزن؟.. كل ما تريد معرفته عن فوائده وأضراره

فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس
فوائد تناول الترمس

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد