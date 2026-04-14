موتورولا تقتحم سوق الهواتف المطوية

أطلقت شركة موتورولا العالمية هاتفها الجديد "رازر فولد" (Razr Fold) في الأسواق الدولية، ليكون أول هاتف "قابل للطي" من إنتاجها يأتي بتصميم الكتاب، في خطوة وصفتها الأوساط التقنية بأنها إعلان حرب مباشر على سيطرة سامسونج وجوجل في هذه الفئة الفاخرة.

ولم تكتفِ الشركة بطرح الجهاز بمواصفات قياسية، بل فاجأت المستخدمين بخصومات ضخمة عند الإطلاق تتجاوز مئات الدولارات، مع باقة من الهدايا المجانية لتعزيز مبيعاتها في سوق يشهد منافسة هي الأشرس منذ سنوات.

تحدي النحافة

كشفت المواصفات الفنية للهاتف عن هندسة دقيقة جعلته واحداً من أنحف الهواتف القابلة للطي في العالم؛ حيث يبلغ سمكه عند فتحه حوالي 4.55 ملم فقط، ويزن 243 جراماً.

واعتمدت موتورولا في شاشاتها على تقنية "LTPO pOLED"، وهي نوع من الشاشات المتطورة التي تتيح تغييراً ذكياً في سرعة تحديث الصورة (Refresh Rate) لتوفير استهلاك البطارية دون التأثير على نعومة الحركة، سواء في الشاشة الداخلية الضخمة التي تصل إلى 8.09 بوصة، أو الشاشة الخارجية التي تجعل الجهاز يبدو كصغير الحجم وسهل الاستخدام بيد واحدة عند غلقه.

قوة المحرك

طرحت موتورولا هاتفها بمعالج "سناب دراجون 8 جين 5" (Snapdragon 8 Gen 5)، وهو "العقل المدبر" للجهاز الذي يعد الأحدث والأقوى من شركة كوالكوم. هذا المعالج ليس مجرد قطعة تقنية، بل هو المسؤول عن معالجة صور الكاميرات الثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، وضمان أداء الألعاب الثقيلة دون ارتفاع في الحرارة.

ولتكتمل المعادلة، دعمت الشركة الجهاز بذاكرة عشوائية (رام) بسعة 16 جيجابايت، مما يضمن للمستخدم "مالتي تاسكينج" أو تعدد مهام فائق السرعة، كأن يقوم بتعديل فيديو وتشغيل تطبيق محادثة في آن واحد دون أدنى تأخير.

صراع الأسعار

حذرت التقارير من أن استراتيجية موتورولا السعرية قد تربك حسابات المنافسين؛ حيث يبدأ سعر الجهاز عالمياً من 1748 يورو (حوالي 1799 جنيهاً إسترلينياً)، لكن الخصم الفوري عند الإطلاق يهبط بالسعر بنحو 220 جنيهاً إسترلينياً، مع إضافة قلم ذكي وساعة وسماعة لاسلكية مجاناً.

يستهدف هذا "العرض المغري" جذب شريحة المستخدمين المترددين الذين يخشون التكلفة العالية للهواتف المطوية، ويضع أجهزة "جالاكسي زد فولد" و"بكسل فولد" في موقف صعب، خاصة مع وعود الشركة بدعم التحديثات الأمنية حتى عام 2030.

ذكاء البطارية

راهنت موتورولا في هذا الطراز على تقنية "بطاريات السيليكون والكربون" بسعة 6000 مللي أمبير، وهي تقنية تسمح بضغط سعة طاقة كبيرة في حجم مادي صغير ونحيف جداً، وهو ما يفسر نحافة الجهاز الاستثنائية.

ومع دعم الشحن السريع بقوة 80 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، يبدو أن الشركة قد حلت "العقدة التاريخية" للهواتف القابلة للطي التي كانت تعاني دائماً من ضعف البطارية أو بطء الشحن، لتقدم حزمة متكاملة تناسب طموحات مستخدمي الفئة الرائدة.