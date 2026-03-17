تكنولوجيا وسيارات

عرض ضخم .. موتورولا Razr+ 2025 القابل للطي ينخفض إلى 399 دولارا

موتورولا Razr+ 2025
موتورولا Razr+ 2025
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Google أن هاتف موتورولا Razr+ (إصدار 2025) القابل للطي يقدم حاليًا بخصم ضخم يجعله متاحًا بسعر 399 دولار فقط، بدلًا من السعر الرسمي البالغ 999 دولار في الولايات المتحدة. 

أوضحت المنصة أن العرض يقدم عبر متجر Woot التابع لأمازون، على النسخة المفتوحة (Unlocked) من الهاتف بسعة تخزين 256 جيجابايت، مع توفره في لون واحد هو الوردي "Hot Pink" وإمكانية الشحن المجاني لمشتركي أمازون برايم.

هاتف قابل للطي من الفئة المتوسطة العليا بسعر هاتف عادي

أشارت 9to5Google إلى أن موتورولا كانت قد أطلقت سلسلة Razr 2025 بثلاثة مستويات: Razr الأساسي للفئة المتوسطة، وRazr+ كخيار متوسط‑علوي، وRazr Ultra كخيار رائد بمواصفات أعلى وسعر أغلى. 

أوضحت المنصة أن Razr+ كان في وضع "محير" عند سعره الأصلي قرب الألف دولار، خاصة مع تقارب السعر مع Razr Ultra الأقوى، لكن التخفيض الحالي إلى 399 دولار يضعه في شريحة سعرية أقرب لهواتف الفئة المتوسطة التقليدية، مع الاحتفاظ بتجربة الهاتف القابل للطي وشاشة الغطاء الكبيرة.

أكدت تقارير مكمّلة من 9to5Toys أن هذا السعر هو الأقل حتى الآن للنسخة المفتوحة من Razr+ (2025)، وأنه يقل بنحو 300 دولار عن السعر المخفض المعتاد للهاتف على أمازون، كما يبتعد 600 دولار عن السعر الرسمي، ما يجعله من حيث الأرقام أحد أكثر عروض الهواتف القابلة للطي جذبًا في السوق حاليًا.

شاشة غطاء كبيرة وتجربة استخدام متقدّمة للموديل Plus

أوضحت 9to5Google أن Razr+ (2025) يحتفظ بعدد من الفروق الرئيسية عن النسخة الأساسية Razr، من بينها شاشة غطاء أكبر تغطي معظم واجهة الهاتف عند الطي، ما يسمح باستخدام التطبيقات، والرد على الإشعارات، والتقاط الصور من الكاميرا الخلفية بسهولة دون فتح الهاتف. 

أشارت تقارير من PhoneArena إلى أن هذا الطراز يقدم كذلك معالجًا أقوى، وكاميرات أفضل، وشحنًا أسرع، إلى جانب تصميم أنحف مقارنة بالموديل الأساسي، وهي فروق كانت تبرر فارق السعر بينهما في الظروف الطبيعية قبل التخفيضات الحادة الحالية.

أكدت المراجعات أن الشاشة الداخلية للهاتف تأتي بقياس 6.9 بوصة تقريبًا مع معدل تحديث عالٍ، ما يتيح تجربة قريبة من الهواتف الرائدة العادية عند فتح الجهاز، مع الحفاظ على ميزة الطي لسهولة الحمل في الجيب عند إغلاقه.​

عرض محدود الزمن والكمية مع توفّر ألوان أوسع لدى بائعين آخرين

أشارت 9to5Google إلى أن عرض Woot الحالي يقتصر على اللون الوردي "Hot Pink"، في حين أن البائعين الآخرين مثل أمازون وموتورولا نفسها يقدّمون الهاتف بألوان إضافية مثل البني "Mocha Mousse" لكن بأسعار أعلى تدور عادة حول 700 دولار. 

أوضحت 9to5Toys أن سعر 399 دولار متاح لفترة محدودة أو حتى نفاد الكمية على Woot، بينما يظل السعر في المتاجر الأخرى أعلى بنحو 300 دولار على الأقل لنفس الموديل المفتوح.

أكدت التقارير أن هذا العرض يجعل Razr+ (2025) متاحًا بسعر مقارب تقريبًا لسعر النسخة الأساسية Razr (2025) بعد الخصومات، ما يمنح المشتري فرصة الحصول على الموديل الأعلى Plus بنفس ميزانية تقريبًا التي كانت مخصصة تقليديًا للنسخة العادية.

سياق أوسع: موتورولا تتصدر سوق الهواتف 

أوضحت تقارير نشرتها Yahoo Tech، واستشهدت بها 9to5Google في تغطيات سابقة، أن موتورولا أصبحت تسيطر على نحو نصف مبيعات الهواتف القابلة للطي في السوق الأمريكية، متقدمة على سامسونج في هذه الفئة للمرة الأولى.

أشارت هذه التقارير إلى أن سياسة الأسعار العدوانية والعروض المستمرة على هواتف Razr وRazr+ وRazr Ultra أسهمت في توسيع قاعدة المستخدمين، مع تحويل الهواتف القابلة للطي من منتج فاخر مرتفع السعر إلى خيار متاح لشريحة أوسع من المستهلكين مع عروض مثل خصم Razr+ (2025) الحالي.

أكدت هذه الخلفية أن التخفيض الكبير إلى 399 دولار لا يأتي بمعزل عن السوق، بل يندرج ضمن استراتيجية واضحة من موتورولا وشركائها لزيادة الحصة السوقية في فئة الهواتف القابلة للطي، مستفيدة من نضج التصميم وتحسّن الاعتمادية مقارنة بالأجيال الأولى من هذه الأجهزة.

موتورولا Razr 2025 موتورولا Razr Razr Ultra

