تكنولوجيا وسيارات

هاتف 5G جديد يظهر فجأة من موتورولا.. مواصفات قوية وسعر مفاجئ

Motorola Edge 70 Fusion+ 5G
Motorola Edge 70 Fusion+ 5G

أعلنت شركة موتورولا Motorola بهدوء عن هاتف ذكي جديد ضمن سلسلة Edge 70، ويظهر الهاتف حاليا على الموقع الرسمي للشركة في البرازيل، دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن طرحه في أسواق أخرى.

مواصفات Motorola Edge 70 Fusion+ 5G

يركز هاتف موتورولا Edge 70 Fusion+ 5G بشكل كبير على قدرات التصوير، إذ يضم ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل ضمن فئته.
 

وتعتمد الكاميرا الرئيسية على مستشعر Sony LYTIA 710، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي.

كما أضافت الشركة كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل لدعم إمكانيات التقريب والتصوير البعيد.

يعمل هاتف Edge 70 Fusion+ 5G، بمعالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 4، ويأتي مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى ميزة Intelligent RAM Boost التي طورتها موتورولا لتعزيز الأداء أثناء تعدد المهام، أما مساحة التخزين الداخلية فتبلغ 256 جيجابايت.

هاتف Edge 70 Fusion+ 5G

ركزت موتورولا أيضا على جانب المتانة في هذا الهاتف، إذ يتمتع بمعايير حماية عسكرية، إضافة إلى تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، كما تحمي الشاشة طبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass 7i.

يأتي هاتف Edge 70 Fusion+ 5G، بشاشة تصفها موتورولا بأنها أول شاشة رباعية منحية في فئتها، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز مع دقة ألوان معتمدة من “بانتون”،
كما يمكن أن يصل سطوع الشاشة الأقصى إلى 5200 شمعة.

يضم الهاتف بطارية بسعة 5200 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع TurboPower بقدرة 68 وات، ووفقا للشركة، يمكن لشحن الهاتف لمدة 10 دقائق فقط أن يوفر طاقة كافية ليوم كامل من الاستخدام.

هاتف Edge 70 Fusion+ 5G

سعر Edge 70 Fusion+ 5G

يبلغ سعر الهاتف في السوق البرازيلية حوالي 570 دولارا، 
ويتوفر إصدار 12 + 256 جيجابايت بلونين هما البنفسجي والاخضر الفاتح.

