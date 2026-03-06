قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

موتورولا تطلق Edge 70 Fusion بتصميم أنيق وبطارية تدوم طويلا

Motorola Edge 70 Fusion
Motorola Edge 70 Fusion
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن إطلاق هاتفها الجديد Edge 70 Fusion، ليأتي كجهاز يركز على الأداء التصويري وعمر البطارية، مع ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

يتميز هاتف موتورولا Edge 70 Fusion، بتصميم نحيف مع لمسة قماشية فريدة وشاشة عالية معدل التحديث. 

مواصفات Motorola Edge 70 Fusion

يأتي هاتف موتورولا Motorola Edge 70 Fusion، بشاشة AMOLED رباعية الانحناء بحجم 6.78 بوصة، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز، تدعم الشاشة تقنية HDR10+ وتغطي 100% من نطاق ألوان DCI-P3 بعمق ألوان 10 بت، وتصل إلى سطوع يصل إلى 5200 شمعة، مع حماية Gorilla Glass 7i. 

كما يحتوي الهاتف على مكبرين صوت ستيريو مع دعم Dolby Atmos لتعزيز تجربة الوسائط المتعددة.

تم تزويد الهاتف بكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل من سوني Lytia 710 مع مثبت بصري للصورة، ويشمل الإعداد كاميرا فائقة الاتساع 13 ميجابكسل مع دعم التصوير الماكرو وحساس ضوء مخصص.

هاتف موتورولا Motorola Edge 70 Fusion


على الجهة الأمامية، توجد كاميرا سيلفي 32 ميجابكسل قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K، مع ميزات برمجية تشمل تثبيت الصورة التكيفي، أوضاع البورتريه متعددة البعد البؤري، وأدوات تحسين الصور بالذكاء الاصطناعي.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7s Gen 4، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وتخزين داخلي حتى 256 جيجابايت. 

يعتمد الهاتف واجهة موتورولا Hello UI المبنية على Android 16، ومن المتوقع أن يحصل على ثلاث تحديثات لنظام أندرويد مع خمس سنوات من تحديثات الأمان.


يحتوي هاتف موتورولا Motorola Edge 70 Fusion على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير مصنوعة من السيليكون والكربون، مع دعم الشحن السريع 68 وات، ما يضمن استخداما ليوم كامل مع شحن قصير.

هاتف موتورولا Motorola Edge 70 Fusion

سعر موتورولا Edge 70 Fusion

يتوفر الهاتف في ثلاث نسخ، بسعة 8 + 128 جيجابايت مقابل سعر  300 دولار، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان مستوحاة من القماش: الأسود والأخضر والفضي وهو متاح للشراء عبر الموقع الرسمي لشركة موتورولا في الهند.

