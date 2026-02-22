قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
ببطارية جبارة وأقوى معالج.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف جديد

هاتف Motorola Edge 70 Fusion
هاتف Motorola Edge 70 Fusion
لمياء الياسين

بدأت شركة موتورولا بالترويج لهاتفها القادم من سلسلة Edge ، وتشير جميع الدلائل إلى هاتف Motorola Edge 70 Fusion القادم.


لم تُفصح الشركة صراحةً عن اسم الهاتف في منشوراتها الأولى على منصة X، لكن التلميحات كانت واضحة فقد استخدم أحد الإعلانات التشويقية بذكاء كلمة "اندماج" مع صور لهاتف جديد بألوان زاهية وتصميم مميز . 

هاتف Motorola Edge 70 Fusion

 خيارات الألوان

على الجانب الآخر يأتي الهاتف بثلاثة خيارات ألوان ويبدو أن جميعها تتميز بظهر موتورولا ذي الملمس الجلدي المألوف، والذي أصبح سمة مميزة لأجهزة Edge الحديثة من العلامة التجارية.


أشارت تسريبات عالمية سابقة إلى وجود ما يصل إلى خمسة ألوان 
أما عن تصميم الهاتف فهو يأتي بشاشة منحنية، وحواف رفيعة، ووحدة كاميرا مميزة تندمج مع اللوحة الخلفية.

Motorola Edge 70 Fusion

مواصفات هاتف Motorola Edge 70 Fusion

 يبدو أن الهاتف مزود بإطار معدني منحني، مع وجود أزرار الطاقة والتحكم في الصوت على الجانب الأيمن. 

من بين التفاصيل المؤكدة وجود "كاميرا LYTIA"، والتي يُرجح أنها تشير إلى مستشعر LYTIA من سوني وتشير التسريبات إلى أن الكاميرا الرئيسية قد تكون بدقة 50 ميجابكسل، مع أداء مُحسّن في الإضاءة المنخفضة.

أما بالنسبة للمعالج، فقد أشارت التسريبات السابقة إلى معالج سنابدراجون 7s من الجيل الثالث ومع ذلك، تشير تسريبات أحدث، بما في ذلك صور تسويقية وقوائم اختبارات الأداء ، إلى أن الهاتف قد يستخدم بدلاً من ذلك معالج سنابدراجون 7s الأحدث من الجيل الرابع وسيؤدي ذلك إلى تحسينات طفيفة في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات ، إلى جانب كفاءة أفضل مقارنة بالجيل السابق.

لم يتم تأكيد باقي المواصفات رسميًا بعد، أو موعد الإطلاق أو التوفر ولم تؤكد موتورولا الجدول الزمني رسميًا بعد.

