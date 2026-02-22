ببطارية جبارة وأقوى معالج.. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف جديد

بدأت شركة موتورولا بالترويج لهاتفها القادم من سلسلة Edge ، وتشير جميع الدلائل إلى هاتف Motorola Edge 70 Fusion القادم.



لم تُفصح الشركة صراحةً عن اسم الهاتف في منشوراتها الأولى على منصة X، لكن التلميحات كانت واضحة فقد استخدم أحد الإعلانات التشويقية بذكاء كلمة "اندماج" مع صور لهاتف جديد بألوان زاهية وتصميم مميز .

هاتف Motorola Edge 70 Fusion

خيارات الألوان

على الجانب الآخر يأتي الهاتف بثلاثة خيارات ألوان ويبدو أن جميعها تتميز بظهر موتورولا ذي الملمس الجلدي المألوف، والذي أصبح سمة مميزة لأجهزة Edge الحديثة من العلامة التجارية.



أشارت تسريبات عالمية سابقة إلى وجود ما يصل إلى خمسة ألوان

أما عن تصميم الهاتف فهو يأتي بشاشة منحنية، وحواف رفيعة، ووحدة كاميرا مميزة تندمج مع اللوحة الخلفية.

مواصفات هاتف Motorola Edge 70 Fusion

يبدو أن الهاتف مزود بإطار معدني منحني، مع وجود أزرار الطاقة والتحكم في الصوت على الجانب الأيمن.

من بين التفاصيل المؤكدة وجود "كاميرا LYTIA"، والتي يُرجح أنها تشير إلى مستشعر LYTIA من سوني وتشير التسريبات إلى أن الكاميرا الرئيسية قد تكون بدقة 50 ميجابكسل، مع أداء مُحسّن في الإضاءة المنخفضة.

أما بالنسبة للمعالج، فقد أشارت التسريبات السابقة إلى معالج سنابدراجون 7s من الجيل الثالث ومع ذلك، تشير تسريبات أحدث، بما في ذلك صور تسويقية وقوائم اختبارات الأداء ، إلى أن الهاتف قد يستخدم بدلاً من ذلك معالج سنابدراجون 7s الأحدث من الجيل الرابع وسيؤدي ذلك إلى تحسينات طفيفة في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات ، إلى جانب كفاءة أفضل مقارنة بالجيل السابق.

لم يتم تأكيد باقي المواصفات رسميًا بعد، أو موعد الإطلاق أو التوفر ولم تؤكد موتورولا الجدول الزمني رسميًا بعد.