برامات 18 جيجابايت.. موتورولا Razr 2026 يظهر بتسريب جديد

تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق هاتفها القابل للطي الجديد Razr 2026، والذي بدأ يلفت الأنظار بعد ظهور معلوماته في ملفات تنظيمية حديثة كشفت عن ترقية كبيرة في العتاد الداخلي، رغم أن التصميم الخارجي يبدو مألوفا إلى حد كبير مقارنة بالجيل السابق.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحافظ على تصميمه الكلاسيكي القابل للطي على شكل صدفة Clamshell، مع بعض الخيارات اللونية الجديدة، من بينها لون لافت يحمل اسم PANTONE African Violet، ومن المتوقع أن يحصل الهاتف على قفزة ملحوظة في الذاكرة العشوائية والأداء.

ذاكرة تصل إلى 18 جيجابايت

أبرز ما يميز Razr 2026 هو خيارات الذاكرة الكبيرة، إذ ستتوفر نسخ متعددة بذاكرة 8 و12 و16 وحتى 18 جيجابايت من رام، ويعد ذلك ترقية واضحة مقارنة بالجيل السابق الذي وصل إلى 12 جيجابايت كحد أقصى عالميا.

أما سعات التخزين فستتراوح بين 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت، وتكتسب هذه الزيادة في الذاكرة أهمية خاصة في الهواتف القابلة للطي، حيث تتطلب تشغيل التطبيقات على شاشتين في الوقت نفسه قدرة أعلى على تعدد المهام.

كما يشير خيار التخزين بسعة 1 تيرابايت إلى أن الشركة تستهدف المستخدمين الذين يعتمدون على الهاتف في إنتاج المحتوى أو استهلاك الوسائط بكثافة.

Motorola Razr

تحسينات ملحوظة في الكاميرا

من المتوقع أن يحصل الهاتف على ترقية مهمة في قسم التصوير، إذ سيضم عدسة تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، ما يجعله أقرب في قدراته إلى الفئات الأعلى مثل Razr Plus و Razr Ultra.

ويتكون نظام الكاميرا من كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وتشير التسريبات إلى أن الكاميرا الثانوية تم ترقيتها من مستشعر 13 ميجابكسل واسع الزاوية في الجيل السابق إلى مستشعر 50 ميجابكسل، ما قد يمنح الهاتف أداء أقوى في التصوير مقارنة ببعض المنافسين مثل Samsung Galaxy Z Flip 7 على الورق.

أداء محسن ومعالج جديد

سيعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.75 جيجاهرتز، ويعتقد أنه ينتمي إلى سلسلة Dimensity 8000 من شركة “ميدياتك”، وهو ما يمثل ترقية عن معالج Dimensity 7400X المستخدم في الجيل السابق.

وفيما يتعلق بالطاقة، سيحافظ الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، بينما سيأتي مع شاشة رئيسية OLED بقياس 6.9 بوصة، وشاشة خارجية بقياس 3.63 بوصة.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن الهاتف رسميا خلال شهر أبريل، مع احتمال أن يبدأ سعر النسخة الأساسية قريبا من 699 دولارا، وهو السعر الذي طرح به الجيل السابق.