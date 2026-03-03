موتورولا Razr Fold يظهر في MWC 2026 بشاشتين فائقتي السطوع وبطارية ضخمة

كشفت منصة Engadget أن موتورولا استعرضت هاتفها القابل للطي الجديد Razr Fold خلال فعاليات مؤتمر MWC 2026 في برشلونة، في أول تجربة عملية واسعة للهاتف بعد الإعلان المبدئي عنه في CES مطلع العام.

أوضحت المنصة أن الهاتف يأتي بتصميم طي أفقي (كتاب) موجه لمنافسة هواتف مثل Galaxy Z Fold وPixel Fold، مع تأكيد موتورولا أنه سيطرح تجاريًا خلال العام الجاري بسعر أوروبي يبلغ نحو 1999 يورو، يشمل قلم Moto Pen Ultra المرفق في العلبة.

شاشتان ساطعتان بدقة عالية من الداخل والخارج

أشارت Engadget إلى أن الشاشة الداخلية الرئيسية في Razr Fold تأتي بلوحة LTPO بدقة 2K تبلغ 2484×2232 بكسل، مع معدل تحديث متغيّر يصل إلى 120 هرتز ودعم تقنية Dolby Vision لعرض المحتوى العالي الديناميكية.​

أكد التقرير أن الشاشة الخارجية لا تقل تميزًا، إذ تحمل دقة 2520×1080 بكسل مع معدل تحديث حتى 165 هرتز، ما يتيح استخدام الهاتف مطويًا في معظم المهام اليومية، مثل الرد على الرسائل والتصفح وتشغيل التطبيقات، دون الحاجة لفتح الشاشة الكبيرة في كل مرة.

ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل

أوضحت تقارير موازية أن موتورولا زوّدت Razr Fold بمنظومة كاميرات خلفية ثلاثية، تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل من نوع Sony Lytia LYT‑828، ومستشعر 50 ميجابكسل آخر بعدسة تقريب بصري 3x من نوع LYT‑600، إلى جانب عدسة عريضة جدًا Ultra‑wide بدقة 50 ميجابكسل تعمل أيضًا كعدسة ماكرو للصور القريبة.

أشارت المصادر نفسها إلى أن الهاتف يعتمد على بطارية ضخمة بسعة 6000 ملّي أمبير من نوع سيليكون‑كربون، ما يمنحه أفضلية واضحة في وقت التشغيل مقارنة بالجيل الحالي من الهواتف القابلة للطي، مع شحن سريع لم تكشف موتورولا عن تفاصيله الكاملة بعد في المؤتمر.

تصميم نحيف وهيكل متين يستهدف الفئة العليا

أكدت مراجعات أولية من مواقع مثل PCMag أن Razr Fold يقدم هيكلًا نحيفًا وصلبًا في الوقت نفسه، مع مفصل محسّن لتقليل بروز ثنية الشاشة الداخلية وتحسين إحساس الفتح والإغلاق مقارنة بالأجيال السابقة من هواتف موتورولا القابلة للطي.

أوضحت هذه الانطباعات أن اختيار موتورولا لمواد تصنيع عالية الجودة، إلى جانب الجمع بين بطارية كبيرة وشاشتين ساطعتين، يضع Razr Fold في فئة «الرائد الكامل» من حيث المواصفات، مع توجيهه بالدرجة الأولى للمستخدمين الراغبين في أقصى أداء وتجربة طي متقدمة في سوق الهواتف الفاخرة.