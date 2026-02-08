قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس سنة عقوبة التقاط صور وفيديوهات للأشخاص دون علمهم.. تفاصيل
متى نبدأ تعويد الأطفال على الصيام؟.. استشارية أسرية توضح
التعليم تراقب إلتزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية وتطبيق اجراءات السلامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو في كأس الكونفدرالية
بعد قليل| بدء أولى جلسات استئناف البلوجر قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟
لسه خارجة من المعرض.. اشتعال سيارة على طريق بنها شبرا الحر
مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات والمنشآت الطبية والنازحين في السودان
ما حكم صيام أيام القضاء والنذر في النصف الثاني من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
يقترب من 8000 جنيه.. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر مع بداية 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمميزات احترافية| موتورولا تغزو الأسواق بسماعة لاسلكية جديدة.. إليك أهم مواصفاتها

سماعات Moto Buds 2 Plus.
سماعات Moto Buds 2 Plus.
لمياء الياسين

يبدو أن شركة موتورولا تستعد لتحديث تشكيلة سماعاتها اللاسلكية  سماعات Moto Buds 2 Plus. 

تُظهر الصور التي نشرها موقع Android Headlines أن سماعات Moto Buds 2 Plus تأتي باللونين الأزرق والأبيض.

أما عن التصميم فللوهلة الأولى، لا تبدو السماعات مختلفة جذرياً عن سماعات Moto Buds Plus السابقة ، مما يُشير إلى أن موتورولا تُركز على تحسين التصميم بدلاً من إعادة تصميمه بالكامل.

 مواصفات سماعات Moto Buds 2 Plus

 مواصفات سماعات Moto Buds 2 Plus

أما من حيث التصميم فتحافظ سماعات الأذن على تصميمها ذي الشكل الأسطواني، الذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة لراحتها وجودة مكالماتها. 

أما التغيير الأبرز فيظهر في علبة الشحن. فبدلاً من التصميم الأفقي المسطح المستخدم سابقاً، يبدو أن سماعات Moto Buds 2 Plus تُخزّن بشكل عمودي. وهذا يُشير أيضاً إلى أن موتورولا ربما تُحاول تقليل سُمك العلبة قليلاً.


تصميم Moto Buds Plus
 

على الجانب الآخر لم يتم تأكيد تفاصيل الأسعار بعد، لكن التوقعات الحالية تشير إلى أن سعر سماعات Moto Buds 2 Plus سيقارب 199.99 دولارًا أمريكيًا، وهو السعر نفسه تقريبًا الذي أُطلق به الجيل السابق. إذا استمر هذا التوقع، فستبقى هذه السماعات خيارًا متميزًا بأسعار معقولة نسبيًا، خاصةً بالمقارنة مع الطرازات الأعلى سعرًا من سوني أو آبل أو حتى بوز نفسها.

لم تُعلّق موتورولا على التسريبات، ، إلا أن الكثير منها أشارت إلى أنّ المنتج قد قطع شوطاً كبيراً في التطوير لكن لا يزال موعد الإطلاق غير واضح، لكن يبدو أنّه ليس ببعيد.

سماعات Moto Buds 2 Plus سماعات Moto Buds شركة موتورولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

التوقيت الصيفي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. متى ينتهي فصل الشتاء في مصر فلكيا؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

تريزيجيه

ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه

بيبو

محمود الخطيب يحتفل بتخرج حفيدته من المدرسة.. شاهد

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

الحديدي من ميلانو: التعارف بين الشعوب أصل إنساني راسخ

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير

وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بجامعة قناة السويس .. صور

الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر

صديق : الطب بجامعة الأزهر قطاع متميز وحاصل على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد