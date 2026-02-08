بمميزات احترافية| موتورولا تغزو الأسواق بسماعة لاسلكية جديدة.. إليك أهم مواصفاتها

يبدو أن شركة موتورولا تستعد لتحديث تشكيلة سماعاتها اللاسلكية سماعات Moto Buds 2 Plus.

تُظهر الصور التي نشرها موقع Android Headlines أن سماعات Moto Buds 2 Plus تأتي باللونين الأزرق والأبيض.

أما عن التصميم فللوهلة الأولى، لا تبدو السماعات مختلفة جذرياً عن سماعات Moto Buds Plus السابقة ، مما يُشير إلى أن موتورولا تُركز على تحسين التصميم بدلاً من إعادة تصميمه بالكامل.

مواصفات سماعات Moto Buds 2 Plus

أما من حيث التصميم فتحافظ سماعات الأذن على تصميمها ذي الشكل الأسطواني، الذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة لراحتها وجودة مكالماتها.

أما التغيير الأبرز فيظهر في علبة الشحن. فبدلاً من التصميم الأفقي المسطح المستخدم سابقاً، يبدو أن سماعات Moto Buds 2 Plus تُخزّن بشكل عمودي. وهذا يُشير أيضاً إلى أن موتورولا ربما تُحاول تقليل سُمك العلبة قليلاً.



تصميم Moto Buds Plus



على الجانب الآخر لم يتم تأكيد تفاصيل الأسعار بعد، لكن التوقعات الحالية تشير إلى أن سعر سماعات Moto Buds 2 Plus سيقارب 199.99 دولارًا أمريكيًا، وهو السعر نفسه تقريبًا الذي أُطلق به الجيل السابق. إذا استمر هذا التوقع، فستبقى هذه السماعات خيارًا متميزًا بأسعار معقولة نسبيًا، خاصةً بالمقارنة مع الطرازات الأعلى سعرًا من سوني أو آبل أو حتى بوز نفسها.

لم تُعلّق موتورولا على التسريبات، ، إلا أن الكثير منها أشارت إلى أنّ المنتج قد قطع شوطاً كبيراً في التطوير لكن لا يزال موعد الإطلاق غير واضح، لكن يبدو أنّه ليس ببعيد.