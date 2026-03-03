ببطارية قوية ومعالج متطور .. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف جديد



كشفت شركة موتورولا رسميًا عن هاتف Motorola Razr Fold، أول هاتف ذكي قابل للطي بتصميم كتاب.

يتميز هاتف موتورولا رازر فولد بشاشة pOLED مقاس 6.6 بوصة بمعدل تحديث 165 هرتز، ودقة 2520 × 1080 بكسل، وسطوع يصل إلى 6000 شمعة/م²، محمية بزجاج جوريلا سيراميك 3. أما في الداخل، فتوجد شاشة LTPO مقاس 8.1 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ودقة 2484 × 2232 بكسل، وسطوع يصل إلى 6200 شمعة/م².

على الرغم من حجم الشاشات الكبير، يبلغ سمك الجهاز حوالي 4.6 ملم عند فتحه، و9.9 ملم عند طيه، ويزن 244 جرامًا.

مواصفات وميزات هاتف موتورولا رازر فولد



موتورولا رازر فولد

يعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X ، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في أسواق محددة. ويعمل بنظام أندرويد 16، مع ضمان استمرارية تحديثات نظام التشغيل والأمان لمدة تصل إلى سبع سنوات. ويحتوي الهاتف القابل للطي على بطارية من السيليكون والكربون بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، والشحن السلكي العكسي بقدرة 5 واط.

تُعدّ خاصية التصوير من أبرز مميزات الهاتف. تتضمن الكاميرا الخلفية مستشعر سوني LYTIA 828 الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التصوير الماكرو، وعدسة تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x ومثبت بصري للصورة.

موتورولا رازر فولد



تتضمن الشاشة الخارجية كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما تحتوي الشاشة الداخلية على كاميرا بدقة 20 ميجابكسل. وتدعم إمكانيات الفيديو تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 8K

سعر وتوافر هاتف موتورولا رازر فولد

يُباع هاتف موتورولا رازر فولد بسعر 1999 يورو في أوروبا. وسيُطرح للبيع أولاً في أوروبا، ثم في أمريكا الشمالية خلال الأشهر القادمة، مع توقع طرح نسخة صينية منه قريباً. يتوفر الجهاز بلونين: الأزرق والأبيض وقد أشار تقرير حديث إلى أنه قد يكون متاحاً للشراء في الربع الثاني من هذا العام .