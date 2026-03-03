قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
قتلى بعدوان الاحتلال.. الخارجية الإيرانية تدين قصف أمريكا وإسرائيل للمدنيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ببطارية قوية ومعالج متطور .. موتورولا تغزو الأسواق بهاتف جديد

هاتف Motorola Razr Fold
هاتف Motorola Razr Fold
لمياء الياسين


 كشفت شركة موتورولا رسميًا عن هاتف Motorola Razr Fold، أول هاتف ذكي قابل للطي بتصميم كتاب.
يتميز هاتف موتورولا رازر فولد بشاشة pOLED مقاس 6.6 بوصة بمعدل تحديث 165 هرتز، ودقة 2520 × 1080 بكسل، وسطوع يصل إلى 6000 شمعة/م²، محمية بزجاج جوريلا سيراميك 3. أما في الداخل، فتوجد شاشة LTPO مقاس 8.1 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ودقة 2484 × 2232 بكسل، وسطوع يصل إلى 6200 شمعة/م².

 على الرغم من حجم الشاشات الكبير، يبلغ سمك الجهاز حوالي 4.6 ملم عند فتحه، و9.9 ملم عند طيه، ويزن 244 جرامًا.

مواصفات وميزات هاتف موتورولا رازر فولد


موتورولا رازر فولد

يعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X ، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في أسواق محددة. ويعمل بنظام أندرويد 16، مع ضمان استمرارية تحديثات نظام التشغيل والأمان لمدة تصل إلى سبع سنوات. ويحتوي الهاتف القابل للطي على بطارية من السيليكون والكربون بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، والشحن السلكي العكسي بقدرة 5 واط.

تُعدّ خاصية التصوير من أبرز مميزات الهاتف. تتضمن الكاميرا الخلفية مستشعر سوني LYTIA 828 الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التصوير الماكرو، وعدسة تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x ومثبت بصري للصورة.

موتورولا رازر فولد


تتضمن الشاشة الخارجية كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، بينما تحتوي الشاشة الداخلية على كاميرا بدقة 20 ميجابكسل. وتدعم إمكانيات الفيديو تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 8K 

سعر وتوافر هاتف موتورولا رازر فولد

يُباع هاتف موتورولا رازر فولد بسعر 1999 يورو في أوروبا. وسيُطرح للبيع أولاً في أوروبا، ثم في أمريكا الشمالية خلال الأشهر القادمة، مع توقع طرح نسخة صينية منه قريباً. يتوفر الجهاز بلونين: الأزرق  والأبيض وقد أشار تقرير حديث إلى أنه قد يكون متاحاً للشراء في الربع الثاني من هذا العام .

