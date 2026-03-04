قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد بحري غير مسبوق .. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إغراق 17 سفينة إيرانية
هانز فليك: برشلونة خاطر بلاعبيه أمام أتلتيكو مدريد رغم الإصابات.. وخيبة الأمل في كأس ملك إسبانيا
الحرب تشتعل | إيران تعلن إسقاط مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز «F-15».. والحرس الثوري يدك القواعد الأمريكية بالمنطقة
انفجار غامض شرق مسقط .. بلاغ بوقوع حادث بحري على بُعد 137 ميلاً من سواحل عُمان
لست زملكاويًا.. محمد بركات يكشف أسرار انضمامه للأهلي وحقيقة «الكوبري»
موتوا بغيظكم| هيثم فاروق يُهاجم رابطة الأندية بسبب أزمة مواعيد الزمالك: «عيب اللي بيحصل»
وولفرهامبتون ضد ليفربول .. أرقام كارثية للريدز بعد الخسارة من مُتذيل الترتيب
مجلس الوزراء السعودي: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أراضينا والمواطنين والمُقيمين
تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
نشاط مكثف لجناح مصر للطيران ببورصة برلين السياحية
أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع
تطور خطير.. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة أمريكية مقاتلة إف-15
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موتورولا تتحالف مع GrapheneOS لهواتف أكثر أمانًا بدءًا من 2027

موتورولا
موتورولا
احمد الشريف

كشفت صحيفة The Register أن موتورولا أعلنت خلال مشاركتها في مؤتمر MWC 2026 عن شراكة طويلة المدى مع مؤسسة GrapheneOS، تمهيدًا لطرح هواتف ذكية متوافقة مع نظام أندرويد المعدّل المعروف بتركيزه القوي على الخصوصية والأمان.

أوضحت الصحيفة أن Motorola وصفت التعاون بأنه خطوة لـ«تقديم أمن متقدم لمستخدمي الهواتف حول العالم»، لكنّها أكدت في الوقت نفسه أنه لن يكون هناك هاتف متوافق مع GrapheneOS قبل عام 2027، بسبب متطلبات عتادية صارمة يفرضها المشروع على مصنّعي الأجهزة.​

متطلبات أمان صارمة تعيق دعم هواتف موتورولا الحالية

أشارت The Register إلى أن فريق GrapheneOS أوضح أن تشكيلته الحالية من هواتف موتورولا لا تلبي معايير الأمان المطلوبة، مثل وجود «جذر ثقة» Hardware Root of Trust، وميزة الإقلاع الموثّق بمفاتيح يحددها المستخدم، وحماية قوية ضد محاولات كسر قفل الشاشة بالقوة الغاشمة.​​

أكد المشروع أن موتورولا «تعمل بنشاط» على تطوير أجهزتها القادمة لتتوافق مع هذه المتطلبات، وهو ما يعني أن الهواتف الجديدة ستُصمم من البداية مع وضع GrapheneOS في الحسبان، بدل محاولة تكييف أجهزة جاهزة لا تلبّي هذه المعايير الأمنية.

هواتف رائدة أولًا ثم احتمال التوسع للفئة المتوسطة

أوضحت تقارير تقنية أخرى أن الشراكة ستركّز في مرحلتها الأولى على الأجهزة الرائدة القادمة من موتورولا، مع الإشارة إلى نماذج مثل Motorola Signature وهاتف Razr Fold القادم، على أن تكون تلك الأجهزة مرشحة أساسية للحصول على توافق رسمي مع GrapheneOS.

أشارت هذه التقارير إلى أن الخطة قد تمتد لاحقًا إلى هواتف من الفئة المتوسطة إذا أثبتت الشراكة نجاحها، لكن The Register نقلت عن المشروع أن أول أجهزة متوافقة فعليًا لن تظهر قبل 2027، ما يترك أمام الشركتين فترة ممتدة للعمل على الأبحاث وتحسين البرمجيات وتطوير المزايا الأمنية المشتركة.

تعاون بحثي وبرمجي إلى حين وصول أول هاتف

أكد بيان GrapheneOS أن الشراكة مع موتورولا لن تقتصر على هاتف واحد فقط، بل تشمل تعاونًا في الأبحاث وتطوير «قدرات أمنية جديدة» يمكن أن تُنقل جزئيًا إلى أجهزة موتورولا الأخرى، حتى تلك التي لن تعمل بالنظام نفسه، عبر مميزات خاصة بالخصوصية والأمان.

أوضحت موتورولا من جانبها أن التعاون يستفيد أيضًا من خبرة لينوفو في حلول ThinkShield الموجهة للأعمال، بهدف بناء جيل جديد من تقنيات حماية الهواتف، مع استمرار العمل في الأشهر المقبلة على تحسين البرمجيات قبل الإعلان عن تفاصيل أوضح حول أول جهاز تجاري يحمل GrapheneOS من المصنع.

