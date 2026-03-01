شاومي تكشف هاتف 17 Ultra ومتتبع Xiaomi Tag وباور بنك فائق النحافة في MWC 2026

كشفت منصة TechCrunch أن شاومي استغلت مشاركتها في مؤتمر MWC 2026 للإعلان عن هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 17 Ultra، إلى جانب متتبع ذكي ينافس AirTag وباور بنك فائق النحافة.

أوضحت المنصة أن Xiaomi 17 Ultra يأتي بشاشة HyperRGB OLED قياس 6.9 بوصة محمية بزجاج Shield Glass 3.0 من تطوير شاومي، مع اعتماد معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهو نفس المعالج المستخدم في سلسلة Galaxy S26 من سامسونج، إلى جانب بطارية بسعة 6000 ملّي أمبير في النسخة العالمية تصل إلى 6800 ملي أمبير في النسخة الصينية، مع دعم شحن سلكي 90 وات عبر معيار USB PD‑PPS وشحن لاسلكي HyperCharge بقدرة 50 وات.

نظام تصوير متقدّم وشراكة مع Leica في 17 Ultra

أشارت تقارير سابقة نقلتها TechCrunch إلى أن Xiaomi 17 Ultra يواصل شراكة شاومي مع شركة Leica في نظام التصوير، مع اعتماد مستشعرات كبيرة موجهة لهواة التصوير الذين يبحثون عن هاتف يقترب أداؤه من أداء الكاميرات المدمجة.

أكدت التسريبات أن الهاتف يستهدف الفئة الأعلى من سوق أندرويد، مع تسعير يبدأ في الصين من 6999 يوان تقريبًا لنسخة 12 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين، مع نسخ أعلى بسعة 1 تيرابايت، بينما لم تكشف شاومي بعد تفاصيل التسعير النهائي في بقية الأسواق عند طرحه عالميًا.

Xiaomi Tag .. متتبع صغير يعمل مع Find My وFind Hub

أوضحت TechCrunch أن شاومي قدّمت أيضًا جهاز تتبع جديد باسم Xiaomi Tag، يوصف بأنه «استنساخ لـ AirTag» من حيث الفكرة، لكنه يختلف في كونه يعمل مع شبكتين في وقت واحد: شبكة Find My من أبل وشبكة Find Hub من جوجل لأجهزة أندرويد.

أشارت المنصة إلى أن المتتبع يزن نحو 10 جرامات فقط، ويعتمد على بطارية خلية زر تدوم لأكثر من عام قبل استبدالها، مع إمكانية تشغيل صوت عن بُعد للعثور على الغرض المرتبط به، وعرض آخر وقت ومكان تم فيه رصد وجود الوسم على الهاتف.

سعر Xiaomi Tag وحزم البيع المجمّعة

أكد التقرير أن شاومي تسعر Xiaomi Tag في أوروبا بنحو 14.9 يورو للقطعة الواحدة، وبحوالي 49.99 يورو للحزمة المكوّنة من أربعة وسوم، ما يجعل سعر الوحدة أقل في الحزمة الجماعية.

أوضحت المنصة أن دعم الوسم لكل من Find My وFind Hub يمنحه ميزة عملية، إذ يمكن استخدامه لتتبع الأغراض عبر أجهزة آيفون وأندرويد معًا، بالاعتماد على قاعدة ضخمة من الأجهزة المتصلة بالشبكتين أثناء الحركة في المدن المختلفة.

باور بنك فائق النحافة بسُمك 6 مم

أشارت TechCrunch إلى أن شاومي كشفت كذلك عن باور بنك جديد فائق النحافة بسُمك 6 ملليمترات فقط، مع وزن 98 جرامًا وسعة بطارية 5000 ملّي أمبير، ما يجعله أقرب في السمك إلى غطاء هاتف من كونه باور بنك تقليديًا.

أكدت الشركة أن الباور بنك يقدم شحنًا سلكيًا بقدرة تصل إلى 22.5 وات، إلى جانب شحن لاسلكي بقدرة 15 وات، مع تصميم مغناطيسي يسمح بتثبيته في الجهة الخلفية للهواتف المتوافقة مثل بعض موديلات آيفون، ويتوافر بسعر 59.99 يورو للنسختين السوداء والفضية، وبـ64.99 يورو للنسخة باللون البرتقالي.